"Zaskoczyły nas". Polska siatkarka szczerze po otwarciu MŚ

Biało-Czerwone dość niespodziewanie przegrały pierwszego seta z Wietnamem. Potem jednak wszystko wróciło do normy i Polki wygrały 3:1.

- Myślę, że było widać, iż potrzebowałyśmy sporo czasu, żeby się odnaleźć. Przyszło dużo ludzi, wspierali nas, ale sposób, w jaki grał Wietnam, był na tyle inny, że musiałyśmy nauczyć się tej siatkówki. Każda z nas zdaje sobie sprawę z rangi spotkania, więc opanowanie emocji było najważniejsze - powiedziała Aleksandra Szczygłowska.

Libero reprezentacji Polski dodała, że potrzebna będzie większa pewność siebie.

- Musimy ufać sobie, grać odważnie i konsekwentnie. Wietnamki nas zaskoczyły - na taki styl trudno się przygotować, bo na nagraniach tego nie widać. To dla nas kolejna lekcja: z takimi zespołami musimy być skupione od pierwszej do ostatniej piłki - dodała.

Kolejnym rywalem Polski będzie Kenia.

- Kenia to ciekawy rywal, na pewno nie będzie łatwo - zakończyła.

Polsat Sport