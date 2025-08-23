"Zaskoczyły nas". Polska siatkarka szczerze po otwarciu MŚ

Aleksandra Szczygłowska przyznała po meczu Polska - Wietnam na mistrzostwach świata siatkarek, że rywalki zaskoczyły swoją grą. - Na taki styl trudno się przygotować - powiedziała przed kamerami Polsatu Sport.

"Zaskoczyły nas". Polska siatkarka szczerze po otwarciu MŚ
fot. Volleyball World

Biało-Czerwone dość niespodziewanie przegrały pierwszego seta z Wietnamem. Potem jednak wszystko wróciło do normy i Polki wygrały 3:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: MŚ siatkarek 2025: Polska - Kenia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

 

- Myślę, że było widać, iż potrzebowałyśmy sporo czasu, żeby się odnaleźć. Przyszło dużo ludzi, wspierali nas, ale sposób, w jaki grał Wietnam, był na tyle inny, że musiałyśmy nauczyć się tej siatkówki. Każda z nas zdaje sobie sprawę z rangi spotkania, więc opanowanie emocji było najważniejsze - powiedziała Aleksandra Szczygłowska.

 

Libero reprezentacji Polski dodała, że potrzebna będzie większa pewność siebie.

 

- Musimy ufać sobie, grać odważnie i konsekwentnie. Wietnamki nas zaskoczyły - na taki styl trudno się przygotować, bo na nagraniach tego nie widać. To dla nas kolejna lekcja: z takimi zespołami musimy być skupione od pierwszej do ostatniej piłki - dodała.

 

Kolejnym rywalem Polski będzie Kenia.

 

- Kenia to ciekawy rywal, na pewno nie będzie łatwo - zakończyła.

 

