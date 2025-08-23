"Zaskoczyły nas". Polska siatkarka szczerze po otwarciu MŚ
Aleksandra Szczygłowska przyznała po meczu Polska - Wietnam na mistrzostwach świata siatkarek, że rywalki zaskoczyły swoją grą. - Na taki styl trudno się przygotować - powiedziała przed kamerami Polsatu Sport.
Aleksandra Szczygłowska: Wietnamki zaskoczyły nas zagraniami, których na wideo się nie widzi
Polska - Wietnam. Skrót meczu
Biało-Czerwone dość niespodziewanie przegrały pierwszego seta z Wietnamem. Potem jednak wszystko wróciło do normy i Polki wygrały 3:1.
- Myślę, że było widać, iż potrzebowałyśmy sporo czasu, żeby się odnaleźć. Przyszło dużo ludzi, wspierali nas, ale sposób, w jaki grał Wietnam, był na tyle inny, że musiałyśmy nauczyć się tej siatkówki. Każda z nas zdaje sobie sprawę z rangi spotkania, więc opanowanie emocji było najważniejsze - powiedziała Aleksandra Szczygłowska.
Libero reprezentacji Polski dodała, że potrzebna będzie większa pewność siebie.
- Musimy ufać sobie, grać odważnie i konsekwentnie. Wietnamki nas zaskoczyły - na taki styl trudno się przygotować, bo na nagraniach tego nie widać. To dla nas kolejna lekcja: z takimi zespołami musimy być skupione od pierwszej do ostatniej piłki - dodała.
Kolejnym rywalem Polski będzie Kenia.
- Kenia to ciekawy rywal, na pewno nie będzie łatwo - zakończyła.
