Sensacja na turnieju ATP! Niespodziewani finaliści

Tenis

Sensacja na turnieju ATP 250 w Winston-Salem! Węgier Marton Fucsovics i Holender Botic van de Zandschulp zagrają w finale.

fot. PAP
Marton Fucsovics podejmie w finale Botica van de Zandschulpa

W półfinałach Fucsovics wygrał walkowerem z Amerykaninem Sebastianem Kordą, który w trzeciej rundzie wyeliminował Kamila Majchrzaka. Wcześniej węgierski tenisista wyeliminował z turnieju m.in wyżej notowanych: Tallona Griekspora, Roberto Bautista-Aguta, czy Jaume Munara.

 

Van de Zandschulp zaś pokonał w ostatnim spotkaniu, znajdującego się na 39. pozycji w rankingu ATP, Francuza Giovanniego Mpetshi Perricarda 6:4, 7:5. W poprzednich rundach Holender również rozprawił się z faworytami do zwycięstwa.

 

Fucsovics ma szansę na wygranie trzeciego turnieju ATP w karierze. Van de Zandschulp dwukrotnie do tej pory grał w finałach, ale tytułu jeszcze nie zdobył.

 

 

MR, PAP
