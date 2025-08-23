Sensacja na turnieju ATP! Niespodziewani finaliści

W półfinałach Fucsovics wygrał walkowerem z Amerykaninem Sebastianem Kordą, który w trzeciej rundzie wyeliminował Kamila Majchrzaka. Wcześniej węgierski tenisista wyeliminował z turnieju m.in wyżej notowanych: Tallona Griekspora, Roberto Bautista-Aguta, czy Jaume Munara.

Van de Zandschulp zaś pokonał w ostatnim spotkaniu, znajdującego się na 39. pozycji w rankingu ATP, Francuza Giovanniego Mpetshi Perricarda 6:4, 7:5. W poprzednich rundach Holender również rozprawił się z faworytami do zwycięstwa.

Fucsovics ma szansę na wygranie trzeciego turnieju ATP w karierze. Van de Zandschulp dwukrotnie do tej pory grał w finałach, ale tytułu jeszcze nie zdobył.

MR, PAP