Znamy kolejnego półfinalistę Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego

Stuttgart Surge zagra w półfinale Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Niemcy ograli w sobotę Madrid Bravos 41:17.

fot. Polsat Sport

Zawodnicy Stuttgart Surge zakończyli sezon zasadniczy na pierwszym miejscu w Dywizji Zachodniej. Wygrali 10 spotkań i dwa przegrali. Z kolei ich rywale byli drudzy w Dywizji Południowej, zwyciężając osiem meczów i cztery przegrywając.

 

Spotkanie w ramach fazy "Wild Card" rozpoczęło się od dobrej defensywy z obu stron. Pierwsze punkty pojawiły się dopiero w drugiej kwarcie. Na prowadzenie wyszli Hiszpanie, jednak bardzo szybko do głosu doszli Niemcy.

 

Przewaga zawodników ze Stuttgartu stopniowo się powiększała. Ostatecznie mecz zakończył się ich zwycięstwem 41:17.

 

Udział w półfinale po sezonie zasadniczym zapewniły sobie Vikings Vienna oraz Munich Ravens, czyli najlepsze drużyny sezonu zasadniczego (11 wygranych i jedna porażka).

W niedzielę drugi mecz fazy "Wild Card" - Nordic Storm zmierzy się z Rhein Fire.

 

Ekipa Panthers Wrocław zakończyła sezon zasadniczy na trzecim miejscu w Dywizji Wschodniej. Polacy wygrali pięć spotkań, a siedem przegrali.

 

Stuttgart Surge - Madrid Bravos 41:17 (0:0, 21:3, 7:0, 13:14)

