Znowu to zrobiła! Niesamowity rekord polskiej mistrzyni

Agata Załęcka ustanowiła rekord Polski we freedivingu głębokościowym, schodząc na -85 metrów w płetwach CWTB.

fot. Materiały prasowe
Agata Załęcka

To najlepszy wynik w historii polskiego freedivingu - zarówno w federacji CMAS, jak i AIDA.

 

Załęcka sięgnęła tym samym po złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw Danii CMAS. Zawody rozgrywane były na wyspie Gozo.

 

Ten wynik jest już jej dziewiątym rekordem Polski.

 

Zawody rozgrywane były w ekstremalnie trudnych warunkach, między innymi ze względu na ogromne fale czy podwodne prądy.

 

- To był dla mnie podwójny sen: rekord Polski i złoto w międzynarodowych zawodach. Wciąż trudno mi uwierzyć, że udało się to osiągnąć w tak trudnych warunkach. Jestem niesamowicie dumna, bo ten sukces pokazuje, że warto walczyć do końca - nawet gdy wszystko wydaje się być przeciwko nam - mówi Załęcka.

 

 

Załęcka niedawno sprawdziła się w nowej roli, komentując The World Games na sportowych antenach Polsatu.

 

Polsat Sport, Informacja prasowa
