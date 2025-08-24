25:9, 25:8, 25:16! Dominacja na mistrzostwach świata siatkarek

Włoszki to główne faworytki do zwycięstwa na tegorocznych mistrzostwach świata. Julio Velasco poprowadził już swoje podopieczne do dwóch zwycięstw. W piątek 22 sierpnia ekipa z Półwyspu Apenińskiego wygrała w trzech setach ze Słowenią, natomiast w niedzielę rozprawiła się z Kubą. Drugi z wymienionych meczów był jednak wyjątkowo ciekawy.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - niedziela 24.08

Rzadko zdarza się bowiem - zwłaszcza na poziomie mistrzostw świata - by któraś z drużyn aż tak dominowała na boisku. Warto zaznaczyć, że w meczu Włochy - Kuba, zawodniczki z Europy nie dały przeciwniczkom najmniejszych szans, wygrywając dwa pierwsze sety kolejno do dziewięciu i do ośmiu. W ostatniej partii Włoszki triumfowały natomiast 25:16.

Przed Paolą Egonu i jej koleżankami z szatni jeszcze jedno spotkanie w fazie grupowej tegorocznego czempionatu. We wtorek zmierzą się z narodową drużyną Belgii.

Włochy - Kuba 3:0 (25:9, 25:8, 25:16)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport