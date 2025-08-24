Odra Opole do tej pory zgromadziła osiem punktów, zaliczając dwa zwycięstwa oraz taką samą liczbę remisów i porażek. W ostatniej kolejce podopieczni Jarosława Skrobacza przegrali ze Stalą Mielec 1:2. Choć opolanie wyszli na prowadzenie po bramce Tomasa Prikryla, to grająca w osłabieniu Stal doprowadziła do wyrównania na dziesięć minut przed końcem spotkania, a tuż przed upływem regulaminowego czasu gry wyszła na prowadzenie.

Natomiast Znicz znajduje się na dnie ligowej tabeli. Pruszkowianie nie zdobyli jeszcze ani jednego punktu. Po czterech kolejkach w drużynie nastąpiła zmiana szkoleniowca - Marcina Matysiaka zastąpił Peter Struhar. Nowy trener zaczął pracę od dwóch porażek: z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Wisłą Kraków.

W zeszłym sezonie Odra i Znicz mierzyły się dwukrotnie. Raz padł remis 1:1, a w drugim starciu Znicz wygrał 2:1. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 12:00.

MR, Polsat Sport