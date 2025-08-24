Betclic 1 Liga: Wisła Kraków - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław to spotkanie w ramach siódmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl

Wisła jako jedyna drużyna w całej pierwszoligowej stawce wygrała wszystkie swoje dotychczasowe spotkania w tym sezonie. Podopieczni Mariusza Jopa są pretendentami do awansu, co udowadniają już od początku sezonu. Piłkarze "Białej Gwiazdy" w pięciu rozegranych meczach zdobyli 23 bramki, a stracili zaledwie pięć.

 

W swoim ostatnim starciu zawodnicy z Krakowa pokonali Znicz Pruszków aż 7:0. Na listę strzelców wpisali się: Angel Rodado (dwukrotnie), Jakub Krzyżanowski, Frederico Duarte, Julius Ertlthaler, James Igbekeme oraz Szymon Kawała.

 

Śląsk również aspiruje do grania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, po tym, jak w zeszłym sezonie spadł z Ekstraklasy. Wrocławianie rozegrali o jedno spotkanie więcej niż ich rywal, a na koncie mają zgromadzonych 11 punktów, co plasuje zespół w górnej części tabeli. 

 

W poprzedniej kolejce piłkarze Ante Simundzy po wyrównanym spotkaniu pokonali Chrobrego Głogów 2:1. Trzy punkty drużynie z Dolnego Śląska zapewnił Damian Warchoł, który dwukrotnie pokonał bramkarza przeciwników.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:30.

MR, Polsat Sport
