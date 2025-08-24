O krok od sensacji w MŚ siatkarek! Faworytki ocknęły się dopiero w trzecim secie

Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem, bo przewagę uzyskały faworyzowane Brazylijki (12:9). Później jednak to francuskie siatkarki zaczęły forsować swoją grę i odwróciły wynik (16:18). Trójkolorowe lepiej prezentowały się w ataku, a brazylijskie siatkarki miały problemy w tym elemencie. W końcówce Francja utrzymała przewagę - Helena Cazaute wywalczyła piłkę setową, a błąd rywalek w ataku ustalił wynik na 21:25.

W drugiej odsłonie od początku przewagę uzyskały siatkarki z Francji (4:7). W środkowej części seta wydawało się, że siatkarki Canarinhas opanowały sytuację (16:15), ale rywalki wygrały kilka kolejnych akcji i odzyskały przewagę (16:18). Końcówka toczyła się pod dyktando Francuzek - asa posłała Iman Ndiaye (19:23), po chwili Helena Cazaute wykorzystała przechodzącą piłkę, a kolejny skuteczny atak kapitan Trójkolorowych oznaczał koniec seta (20:25).

Trener Ze Roberto szukał zmian i przyniosły one efekt w trzecim secie. Brazylijki odskoczyły na kilka punktów na początku (6:3), rywalki jeszcze odrobiły straty (7:7), ale dalsza część tej partii to dominacja ekipy z Ameryki Południowej. Brazylia wygrała sześć kolejnych akcji (14:9), a później siedem - od stanu 15:12 do 22:12. Poprawiły grę w ataku, lepiej broniły, a przeciwniczki nie miały wiele do powiedzenia. Julia Bergmann skutecznym atakiem przypieczętowała wygraną 25:15.

Na początku czwartej partii Brazylijki kontynuowały dobrą grę. Potrafiły zaskoczyć rywalki zagrywką (7:3, 14:7), miały przewagę w ofensywie i powiększały punktową różnicę (19:11). Francuzki próbowały jeszcze nawiązać walkę, wygrały kilka kolejnych akcji (19:15), ale Brazylia spokojnie dowiozła przewagę. W ostatnich akcjach siatkarki trenera Ze Roberto zatrzymywały ataki przeciwniczek blokami (25:17).

Spotkanie miało się więc rozstrzygnąć w tie-breaku, którego lepiej rozpoczęły Francuzki - po asie Iman Ndiaye było 1:3. Siatkarki z Brazylii odwróciły wynik (9:6), ale Trójkolorowe jeszcze złapały kontakt z rywalkami (11:10). Piłkę meczową dla ekipy Canarinhas wywalczyła Diana Duarte (14:11), rywalki obroniły się w dwóch akcjach, jednak Julia Bergmann zamknęła mecz atakiem po bloku rywalek (15:13).

Skrót meczu MŚ Brazylia - Francja:

Najwięcej punktów: Gabi (18), Julia Bergmann (17), Rosamaria Montibeller (14), Julia Kudiess (14), Kisy Nascimento (10) – Brazylia; Helena Cazaute (20), Iman Ndiaye (18), Amelie Rotar (12), Eva Elouga (10) – Francja. Brazylijki były skuteczniejsze w ataku, ich mocną bronią był blok (19–12), ważna dla odwrócenia wyniku meczu była też zmiana, którą dała Rosamaria.

W pierwszej kolejce gier w grupie C Brazylia wygrała z Grecją 3:0, a Francja pokonała 3:1 Portoryko. Na zakończenie zmagań w fazie grupowej Brazylijki zagrają z Portoryko, a Trójkolorowe zmierzą się z Greczynkami.



Brazylia – Francja 3:2 (21:25, 20:25, 25:15, 25:17, 15:13)

Brazylia: Roberta Ratzke, Julia Kudiess, Julia Bergmann, Gabi, Diana Duarte, Kisy Nascimento – Marcelle Arruda (libero) oraz Tainara, Macris Carneiro, Lorena Giovana Viezel, Rosamaria Montibeller. Trener: Ze Roberto.

Francja: Helena Cazaute, Iman Ndiaye, Eva Elouga, Amandha Sylves, Enora Danard-Selosse, Amelie Rotar – Juliette Gelin (libero) oraz Amandine Giardino, Nina Stojiljkovic, Fatoumata Fanguedou, Sabine Haewegene, Lucille Gicquel. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

