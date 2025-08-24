Czas na kolejny mecz Polek na mistrzostwach świata. Gwiazda reprezentacji szczerze o rywalkach

Polki rozegrały już swój pierwszy mecz podczas tegorocznych mistrzostw świata siatkarek. Biało-Czerwone mimo falstartu w pierwszym secie były w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w spotkaniu z Wietnamem. Teraz podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z narodową drużyną Kenii.

Na temat nadchodzącego spotkania w rozmowie z Bożeną Pieczko wypowiedziała się Magdalena Stysiak.

- Zespół z Kenii to bardzo fizyczna drużyna. To wysokie i mocne dziewczyny. Budują swoją siatkówkę na mocy. One po prostu chcą wyżej podskoczyć, silniej uderzyć, a czy wejdzie w boisko, to się okaże. Tak to wygląda. Grałyśmy z nimi w Paryżu w zeszłym roku, więc wiemy, czego się spodziewać. Jest to fizyczny zespół, opierający się na bardzo dużej sile w ataku - powiedziała zawodniczka.

Jedna z naszych czołowych siatkarek została również zapytana, co na tegorocznym czempionacie rozgrywanym w Tajlandii może osiągnąć reprezentacja Polski.

- Stać nas na dużo. Wszyscy chcemy zrobić jakiś wynik. Pragniemy tego i marzymy o tym, aczkolwiek wiemy, że lekko nie będzie. My damy z siebie maksa, a jak to się wszystko ułoży, to los zadecyduje - stwierdziła.

Kiedy mecz Polska - Kenia w MŚ siatkarek?

Transmisja meczu Polska - Kenia w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15.20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Studio przed tym spotkaniem rozpocznie się o 14.00.

AA, Polsat Sport