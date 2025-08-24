Dramat na US Open! Krecz już na samym początku meczu

34-latka nabawiła się kontuzji na początku spotkania i nie była w stanie kontynuować gry. Hiszpanka poddała mecz przy stanie 2:2 w pierwszym secie.

Był to drugi mecz Parrizas-Diaz z Kudiermetową. W pierwszym bezpośrednim starciu Rosjanka wygrała w dwóch setach podczas turnieju w hiszpańskim Cornella de Llobregat w 2024 roku.

Kolejną rywalką Kudiermetowej będzie lepsza z meczu Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova.

BS, Polsat Sport