Dramat na US Open! Krecz już na samym początku meczu
Nuria Parrizas-Diaz nie będzie dobrze wspominała startu w tegorocznej edycji US Open. Doświadczona Hiszpanka skreczowała już w pierwszym secie meczu pierwszej rundy z Rosjanką Poliną Kudiermetową.
Nuria Parrizas-Diaz nie będzie dobrze wspominała startu w tegorocznej edycji US Open.
34-latka nabawiła się kontuzji na początku spotkania i nie była w stanie kontynuować gry. Hiszpanka poddała mecz przy stanie 2:2 w pierwszym secie.
ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Świątek wysłała wiadomość do swojego partnera
Był to drugi mecz Parrizas-Diaz z Kudiermetową. W pierwszym bezpośrednim starciu Rosjanka wygrała w dwóch setach podczas turnieju w hiszpańskim Cornella de Llobregat w 2024 roku.
Kolejną rywalką Kudiermetowej będzie lepsza z meczu Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Yunchaokete Bu - Botic Van de Zandschulp. Skrót meczu