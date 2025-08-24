Pierwsze zwycięstwo Polek na mistrzostwach świata! Trener powiedział wprost

Siatkówka

Polki zaskakująco przegrały pierwszego seta w spotkaniu z Wietnamkami. Ostatecznie "Biało-Czerwone" zwyciężyły 3:1, a po zakończeniu inauguracyjnego spotkania na mistrzostwach świata siatkarek głos zabrał trener Biało-Czerwonych Stefano Lavarini.

Pierwsze zwycięstwo Polek na mistrzostwach świata! Trener powiedział wprost
fot. FIVB
Polki wygrały swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata

Polska rozpoczęła mecz z Wietnamem z problemami. W końcówce premierowego seta wiele wskazywało na to, że Polki ustabilizowały grę i wygrają pierwszą część. Wietnamki odrobiły straty i ze stanu 22:23, wygrały 25:23.

 

ZOBACZ TAKŻE: Publiczność ją kocha. Ulubienica trybun zabrała głos po pierwszym meczu na mistrzostwach świata

 

- Trzy punkty są ważne dla układu grupy. To nasz debiut, więc to zawsze trudne, by zagrać perfekcyjne spotkanie. Zaczęliśmy z nie najlepszymi taktycznie wyborami. Popełniliśmy także kilka błędów w ważnych momentach pierwszego seta. Daliśmy przeciwnikom za dużo punktów po highballu - zauważył Lavarini.

 

Włoski szkoleniowiec miał świadomość problemów jego podopiecznych w trakcie spotkania, jednak konsekwentnie podkreśla pracę, jaką wykonuje sztab szkoleniowy wraz z zawodniczkami.

 

- Staraliśmy się rozwiązywać nasze problemy, dalej walcząc w kolejnych setach. W tym ostatnim zaczęliśmy z problemami, ale staramy się ciągle rozwijać i pracować nad emocjami w trudnych chwilach oraz lepiej się kontrolować. Oczywiście, duże zmiany nie zdarzają się z dnia na dzień. Podczas drugiego seta pokazaliśmy najlepiej, że chcemy nad sobą pracować - zapewnił Włoch.

 

Ostatecznie Polki pokonały 3:1 Wietnamki. Kolejnym spotkaniem na Mistrzostwach Świata 2025 w Tajlandii będzie poniedziałkowe starcie z Kenijkami. Na zamknięcie fazy grupowej "Biało-Czerwone" zagrają w środę z Niemkami.

 

Zobacz także

 

Transmisje z meczów mistrzostw świata siatkarek na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

MS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKASTEFANO LAVARINI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Serbia - Ukraina. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 