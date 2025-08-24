Pierwsze zwycięstwo Polek na mistrzostwach świata! Trener powiedział wprost

Polska rozpoczęła mecz z Wietnamem z problemami. W końcówce premierowego seta wiele wskazywało na to, że Polki ustabilizowały grę i wygrają pierwszą część. Wietnamki odrobiły straty i ze stanu 22:23, wygrały 25:23.

- Trzy punkty są ważne dla układu grupy. To nasz debiut, więc to zawsze trudne, by zagrać perfekcyjne spotkanie. Zaczęliśmy z nie najlepszymi taktycznie wyborami. Popełniliśmy także kilka błędów w ważnych momentach pierwszego seta. Daliśmy przeciwnikom za dużo punktów po highballu - zauważył Lavarini.

Włoski szkoleniowiec miał świadomość problemów jego podopiecznych w trakcie spotkania, jednak konsekwentnie podkreśla pracę, jaką wykonuje sztab szkoleniowy wraz z zawodniczkami.

- Staraliśmy się rozwiązywać nasze problemy, dalej walcząc w kolejnych setach. W tym ostatnim zaczęliśmy z problemami, ale staramy się ciągle rozwijać i pracować nad emocjami w trudnych chwilach oraz lepiej się kontrolować. Oczywiście, duże zmiany nie zdarzają się z dnia na dzień. Podczas drugiego seta pokazaliśmy najlepiej, że chcemy nad sobą pracować - zapewnił Włoch.

Ostatecznie Polki pokonały 3:1 Wietnamki. Kolejnym spotkaniem na Mistrzostwach Świata 2025 w Tajlandii będzie poniedziałkowe starcie z Kenijkami. Na zamknięcie fazy grupowej "Biało-Czerwone" zagrają w środę z Niemkami.

MS, Polsat Sport