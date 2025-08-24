Martyna Łukasik gra na pozycji przyjmującej. Przez lata odnosiła sukcesy w polskiej lidze, grając w barwach Chemika Police (2018–24). Zdobyła z tym klubem cztery złote medale mistrzostw Polski, cztery Puchary Polski i dwa Superpuchary. W 2024 roku trafiła do włoskiego giganta - Imoco Volley Conegliano; była częścią drużyny, która w minionym sezonie kolekcjonowała trofea, z wygraną w Lidze Mistrzyń na czele.





Zobacz także: Siatkarskie mistrzostwa świata "od kuchni". Eksperci Polsatu Sport zaskoczyli

Polki mogą liczyć w Tajlandii na ogromne zainteresowanie ze strony tamtejszych kibiców, którzy nie tylko wspierają je w hali, ale również obdarowują upominkami. Nasze siatkarki są cenione nie tylko za swoją grę, ale również za zachowanie wobec siatkarskich fanów - nie przechodzą obojętnie, witają się z nimi z uśmiechem, chętnie pozują do zdjęć i rozdają autografy.

Spośród wszystkich zawodniczek reprezentacji Polski, które są bardzo lubiane w tym kraju, właśnie Łukasik cieszy się największą popularnością. Dlaczego właśnie ją tamtejsi fani siatkówki cenią najbardziej?

– Uwielbiam polską drużynę, ale najbardziej kocham Łukasik – powiedziała jedna z kibicek w rozmowie z wysłannikami Polsatu Sport.

– Myślę, że jest świetną zawodniczką, ale i fantastyczną osobą – dodała, prezentując koszulkę z nazwiskiem polskiej przyjmującej i numerem "11".

– Wszystkie zawodniczki są miłe i ciężko trenują. Są skupione na tym, co robią, więc bardzo się cieszę, że mogę im kibicować. Martyna, mam nadzieję, że spędzisz dobry czas w Tajlandii i wygrasz tegoroczne mistrzostwa – stwierdziła kolejna fanka siatkówki.

Martyna Łukasik jest więc ceniona nie tylko ze względu na swoją postawę na boisku, ale również ze względu na osobowość. Na jej rozpoznawalność miała też wpływ gra w lidze włoskiej, która cieszy się w Tajlandii sporą popularnością.

Relacja Bożeny Pieczko z Tajlandii w materiale wideo: