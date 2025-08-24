Kolejne wyróżnienie dla Szymona Marciniaka. Powrót kwestią czasu

Mateusz StefanikPiłka nożna

Szymon Marciniak znów będzie sędziował mecz eliminacji Ligi Mistrzów. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Funkcję arbitra technicznego pełnił będzie Paweł Raczkowski. VAR obsłuży Tomasz Kwiatkowski, a za AVAR odpowiedzialny będzie Wojciech Myć.

fot. Cyfrasport
Szymon Marciniak znów będzie sędzią meczu eliminacji Ligi Mistrzów.

Szymon Marciniak wciąż jest cenionym przez UEFA arbitrem. 44-latek prowadził łącznie siedem spotkań w Lidze Mistrzów sezonu 2024/25 na czele z półfinałem FC Barcelona - Inter Mediolan.

 

Był także rozjemcą w jednym starciu kwalifikacji. W tym sezonie otrzymał już drugie po starciu Viktorii Pilzno z Rangers FC. Teraz UEFA wyznaczyła go na arbitra w meczu Sturm Graz - Bodo/Glimt. Odbędzie się on 26 sierpnia o godz. 21:00 w Klagenfurcie. W pierwszym spotkaniu Norwegowie rozbili rywali 5:0.

 

Polski sędzia był aktywny również na naszych krajowych boiskach. Prowadził m.in. spotkanie Górnik Zabrze - GKS Katowice (3:0).

