Kolejne wyróżnienie dla Szymona Marciniaka. Powrót kwestią czasu

Szymon Marciniak wciąż jest cenionym przez UEFA arbitrem. 44-latek prowadził łącznie siedem spotkań w Lidze Mistrzów sezonu 2024/25 na czele z półfinałem FC Barcelona - Inter Mediolan.

ZOBACZ TAKŻE: Dwie strony "pucharowego" medalu. Duma i odrobina wstydu

Był także rozjemcą w jednym starciu kwalifikacji. W tym sezonie otrzymał już drugie po starciu Viktorii Pilzno z Rangers FC. Teraz UEFA wyznaczyła go na arbitra w meczu Sturm Graz - Bodo/Glimt. Odbędzie się on 26 sierpnia o godz. 21:00 w Klagenfurcie. W pierwszym spotkaniu Norwegowie rozbili rywali 5:0.

Polski sędzia był aktywny również na naszych krajowych boiskach. Prowadził m.in. spotkanie Górnik Zabrze - GKS Katowice (3:0).