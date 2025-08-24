Trzeci medal reprezentacji Polski w Mediolanie!

Kanadyjkarz Wiktor Głazunow zdobył w Mediolanie brązowy medal mistrzostw świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 5000. Zwyciężył Mołdawianin Serghei Tarnovschi, drugi był Hiszpan Jaime Duro.

fot. Rafał Oleksiewicz
Wiktor Głazunow

Biało-czerwoni zawody zakończyli z dorobkiem trzech medali. Dwa złote wywalczyła Anna Puławska w olimpijskiej rywalizacji K1 500 m i z Martyną Klatt w dwójce na 500 m.

 

– Tradycyjnie meldujemy wykonanie zadania – mówią nasze zawodniczki, które służą także w Wojsku Polskim. – W tym wyścigu udało się wszystko. Dobrze popłynęłyśmy taktycznie, na swoim poziomie i to dało złoto. Czujemy się mocne, dostałyśmy sporo motywacji i pewności siebie. Dzięki temu stajemy z rywalkami jak równy z równym i nie boimy się zmęczenia. Lecimy do końca i zdobywamy złote medale!

 

– Te mistrzostwa świata nie przebiegały po mojej myśli, przyjeżdżałem do Mediolanu z większą werwą, która z biegu na bieg powoli gasła – mówi Głazunow. – Wszystkie dystanse traktuję poważnie, ale na 5000 metrów chciałem pokazać, że potrafię szybko pływać. Start nie należał do łatwych, musiałem zjeżdżać do bojki z lewej strony, rywale też nie chcieli oddać łatwo miejsc. Dlatego bardzo się cieszę, że jako żołnierz Wojska Polskiego walczyłem do końca, bo takie mamy zasady i wracam z tych mistrzostw z chociaż jednym medalem.

 

Klasyfikacja medalowa mistrzostw świata w Mediolanie dostępna pod TYM LINKIEM.

BS, PAP, Informacja prasowa
