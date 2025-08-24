Kraksa podczas wyścigu. Nie żyje 17-latek

Osiemnastu poszkodowanych kolarzy ewakuowano z miejsca wypadku, trzech z nich było w stanie ciężkim. Pomimo wysiłków ratowników, 17-letni Melendez nie przeżył odniesionych obrażeń.

Burmistrz miejscowości Aranda de Duero, która gościła wyścig, ogłosił dwudniową żałobę po śmierci Melendeza. Organizatorzy, uczestnicy oraz mieszkańcy Aranda de Duero oddadzą hołd zmarłemu w niedzielę na głównym placu miasta.

"Jestem głęboko zasmucony śmiercią Ivana Melendeza Luque, który tragicznie zginął dziś podczas Vuelta Ribera w Hiszpanii" – napisał prezes Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) David Lappartient na portalu X. "Moje myśli są z jego bliskimi i wszystkimi, którzy opłakują jego śmierć w społeczności kolarskiej".

