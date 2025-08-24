Lechia górą w derbach! Zdecydował gol w końcówce

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando Lechii, ale najlepszą okazję stworzyli sobie przyjezdni, którzy w 9. minucie mogli objąć prowadzenie. Po prostopadłym zagraniu Marca Navarro sam przed bramkarzem rywali znalazł się Hide Vitalucci, jednak zwlekał ze strzałem i Szymon Weirauch wybił mu piłkę spod nóg.

Później golkiper Arki obronił jeszcze główkę Tomasa Bobceka w 11. oraz strzał Bohdana Wjunnyka w 17. minucie i na tym emocje pierwszej połowy wyczerpały się.

Druga połowa to były typowe piłkarskie szachy. Kiedy wydawało się, że derby zakończą się bezbramkowych remisem, lechiści zdobyli zwycięską bramkę. W 85. minucie po centrze z lewej strony Matusa Vojtko Kurminowski skuteczną główką z pięciu metrów pokonał Damiana Węglarza.

W czwartej minucie doliczonego czasu do remisu mógł doprowadzić Dawid Kocyła, ale świetną interwencją popisał się Weirauch.

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 1:0 (0:0)

Bramka: Dawid Kurminowski (85).

Lechia Gdańsk: Szymon Weirauch - Alvis Jaunzems, Maksym Diaczuk, Elias Olsson, Matus Vojtko - Camilo Mena, Iwan Żelizko, Rifet Kapic (90+2. Michał Głogowski), Bohdan Wjunnyk (70. Tomasz Neugebauer), Kacper Sezonienko (77. Mohamed Awadalla) - Tomas Bobcek (70. Dawid Kurminowski).

Arka Gdynia: Damian Węglarz - Marc Navarro, Kike Hermoso, Michał Marcjanik, Dawid Abramowicz (27. Dominick Zator) - Tornike Gaprindaszwili, Kamil Jakubczyk, Sebastian Kerk (74. Aurelien Nguiamba), Hide Vitalucci (62. Dawid Kocyła), Joao Oliveira (62. Alassane Sidibe) - Edu Espiau (74. Diego Percan).

Żółte kartki - Lechia Gdańsk: Camilo Mena, Dawid Kurminowski. Arka Gdynia: Kike Hermoso, Kamil Jakubczyk, Diego Percan.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 37 500.

BS, PAP