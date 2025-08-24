Mamy złoty medal! Świetny występ Polek na mistrzostwach świata
Martyna Klatt i Anna Puławska sięgnęły po złoty medal w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów na tegorocznych mistrzostwach świata w kajakarstwie w Mediolanie. Biało-Czerwone zakończyły wyścig z czasem 1:41.34.
W niedzielę 24 sierpnia nasze reprezentantki w kajakarstwie dały nam kolejny powód do ogromnej radości. Martyna Klatt i Anna Puławska wzięły udział w finale rywalizacji K2 na 500 metrów. Chociaż w połowie dystansu Polki plasowały się na drugim miejscu, to ostatecznie wyprzedziły wszystkie inne ekipy i sięgnęły po złoto.
Biało-Czerwone zakończyły wyścig z czasem 1:41.34. Na drugim miejscu uplasowały się Australijki (1:41.92), natomiast na najniższym stopniu podium stanęły Niemki (1:43.19).
Warto przypomnieć, że Puławska już dzień wcześniej sięgnęła po złoto na mistrzostwach świata w Mediolanie. Wygrała w olimpijskiej konkurencji K1 500 m.
