Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - niedziela 24.08

Siatkarscy kibice z niecierpliwością czekali na ten turniej. Trwają obecnie mistrzostwa świata siatkarek. O triumf w międzynarodowej imprezie walczą najlepsze zawodniczki globu, w tym oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez Stefano Lavariniego.

W turnieju udział biorą 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup, w którym rywalizują po cztery ekipy. Z każdej z nich awansują po dwie drużyny do 1/8 finału czempionatu.

Pierwsze mecze międzynarodowego turnieju rozegrane zostały w piątek 22 sierpnia, natomiast finał i mecz o brązowy medal zaplanowany jest na 7 września.

Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - 24.08:

2025-08-24: Portoryko – Grecja 1:3 (19:25, 13:25, 25:23, 14:25)

2025-08-24: Holandia – Egipt 3:0 (25:15, 25:13, 25:13)

2025-08-24: Włochy – Kuba 3:0 (25:9, 25:8, 25:16)

2025-08-24: Czechy – Słowenia 3:2 (22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13)

2025-08-24: Brazylia – Francja (niedziela, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-24: USA – Argentyna (niedziela, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport Premium 6)

2025-08-24: Belgia – Słowacja (niedziela, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-08-24: Tajlandia – Szwecja (niedziela, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

AA, Polsat Sport