Przed nami mecz play-off Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Naprzeciwko siebie staną Nordic Storm i Rhein Fire. Transmisja w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.

Nordic Storm - Rhein Fire. Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć mecz Nordic Storm - Rhein Fire?

Europejska Liga Futbolu wkroczyła w decydującą fazę. W kolejnym ćwierćfinale zmierzy się lider i wicelider Dywizji Północnej. W niedzielę, 24 sierpnia, dojdzie do emocjonującego starcia, którego stawką jest awans do najlepszej czwórki imprezy.

 

Ekipa z Danii znakomicie spisała się podczas fazy grupowej. Futboliści wygrali 10 z możliwych 12 spotkań, co dało im pierwsze miejsce w grupie.

 

Z kolei niemiecki zespół w pierwszym etapie międzynarodowej rywalizacji zaliczył osiem zwycięstw i cztery porażki.

 

Tryumfator duńsko-niemieckiej konfrontacji zagra w półfinale z Vienna Vikings. 

 

Transmisja meczu Nordic Storm - Rhein Fire w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:55.

