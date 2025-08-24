Nordic Storm - Rhein Fire. Transmisja TV i stream online
Przed nami mecz play-off Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Naprzeciwko siebie staną Nordic Storm i Rhein Fire. Transmisja w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.
Europejska Liga Futbolu wkroczyła w decydującą fazę. W kolejnym ćwierćfinale zmierzy się lider i wicelider Dywizji Północnej. W niedzielę, 24 sierpnia, dojdzie do emocjonującego starcia, którego stawką jest awans do najlepszej czwórki imprezy.
Ekipa z Danii znakomicie spisała się podczas fazy grupowej. Futboliści wygrali 10 z możliwych 12 spotkań, co dało im pierwsze miejsce w grupie.
Z kolei niemiecki zespół w pierwszym etapie międzynarodowej rywalizacji zaliczył osiem zwycięstw i cztery porażki.
Tryumfator duńsko-niemieckiej konfrontacji zagra w półfinale z Vienna Vikings.
Transmisja meczu Nordic Storm - Rhein Fire w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:55.Przejdź na Polsatsport.pl