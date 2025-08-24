Ważne rozstrzygnięcia w MŚ siatkarek! Kto już awansował? Pięć drużyn za burtą turnieju

W niedzielę rozegrano drugą kolejkę spotkań w grupach A, B, C oraz D mistrzostw świata siatkarek. Poznaliśmy pierwszych uczestników 1/8 finału, ale również drużyny, które straciły już szansę na awans do fazy pucharowej turnieju.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025: Nowe zasady! Jakie zaszły zmiany? Formuła turnieju. System rozgrywek

W grupie A Holandia pokonała Egipt 3:0, a Tajlandia również w trzech setach uporała się ze Szwecją. Pomarańczowe oraz gospodynie imprezy tymi zwycięstwami przypieczętowały awans do 1/8. Przegrane drużyny nie zagrają w dalszej części turnieju, a o honorowe zwycięstwo powalczą ze sobą w ostatniej kolejce.

Klarowna jest również sytuacja w grupie B, gdzie siatkarki Italii rozgromiły Kubę, a Belgijki pokonały 3:0 Słowację. Włochy i Belgia mają po dwa zwycięstwa na koncie i grają dalej, ale wcześniej rozstrzygną między sobą sprawę pierwszego miejsca w tabeli.

W najciekawszym niedzielnym spotkaniu Brazylia pokonała 3:2 Francję, choć przegrała dwa pierwsze sety tego starcia. Zwycięstwo zagwarantowało ekipie trenera Ze Roberto awans. O drugie miejsce w tabeli powalczą we wtorek Francja i Grecja, które mają po jednym wygranym meczu na koncie.

W grupie D grę w dalszej fazie turnieju wywalczyły już siatkarki USA, które pokonując Argentynę 3:1, odniosły drugie zwycięstwo. Pozostałe trzy drużyny mają jeszcze szansę na awans, ale w najtrudniejszej sytuacji jest Słowenia, która nie odniosła jeszcze zwycięstwa. Po jednej wygranej na koncie mają Argentynki i Czeszki.

Drużyny, które mają już awans do 1/8 finału MŚ:

Tajlandia – grupa A

Holandia – grupa A

Włochy – grupa B

Belgia – grupa B

Brazylia – grupa C

USA – grupa D

Drużyny, które nie mają już szans na awans do 1/8 finału:

Szwecja – grupa A

Egipt – grupa A

Słowacja – grupa B

Kuba – grupa B

Portoryko – grupa C.

W poniedziałek 25 sierpnia poznamy pierwsze rozstrzygnięcia w grupach E, F G oraz H. W spotkaniu drugiej kolejki grupy G siatkarki reprezentacji Polski zmierzą się z Kenią.

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK