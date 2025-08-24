Ważne rozstrzygnięcia w MŚ siatkarek! Kto już awansował? Pięć drużyn za burtą turnieju
Za nami dopiero trzeci dzień rywalizacji w mistrzostwach świata siatkarek, a sześć zespołów zapewniło już sobie awans do fazy pucharowej. Po dwóch kolejkach spotkań pierwsze drużyny straciły też szansę gry w 1/8 finału, choć mają jeszcze do rozegrania po jednym meczu w turnieju.
W niedzielę rozegrano drugą kolejkę spotkań w grupach A, B, C oraz D mistrzostw świata siatkarek. Poznaliśmy pierwszych uczestników 1/8 finału, ale również drużyny, które straciły już szansę na awans do fazy pucharowej turnieju.
W grupie A Holandia pokonała Egipt 3:0, a Tajlandia również w trzech setach uporała się ze Szwecją. Pomarańczowe oraz gospodynie imprezy tymi zwycięstwami przypieczętowały awans do 1/8. Przegrane drużyny nie zagrają w dalszej części turnieju, a o honorowe zwycięstwo powalczą ze sobą w ostatniej kolejce.
Klarowna jest również sytuacja w grupie B, gdzie siatkarki Italii rozgromiły Kubę, a Belgijki pokonały 3:0 Słowację. Włochy i Belgia mają po dwa zwycięstwa na koncie i grają dalej, ale wcześniej rozstrzygną między sobą sprawę pierwszego miejsca w tabeli.
W najciekawszym niedzielnym spotkaniu Brazylia pokonała 3:2 Francję, choć przegrała dwa pierwsze sety tego starcia. Zwycięstwo zagwarantowało ekipie trenera Ze Roberto awans. O drugie miejsce w tabeli powalczą we wtorek Francja i Grecja, które mają po jednym wygranym meczu na koncie.
W grupie D grę w dalszej fazie turnieju wywalczyły już siatkarki USA, które pokonując Argentynę 3:1, odniosły drugie zwycięstwo. Pozostałe trzy drużyny mają jeszcze szansę na awans, ale w najtrudniejszej sytuacji jest Słowenia, która nie odniosła jeszcze zwycięstwa. Po jednej wygranej na koncie mają Argentynki i Czeszki.
Drużyny, które mają już awans do 1/8 finału MŚ:
Tajlandia – grupa A
Holandia – grupa A
Włochy – grupa B
Belgia – grupa B
Brazylia – grupa C
USA – grupa D
Drużyny, które nie mają już szans na awans do 1/8 finału:
Szwecja – grupa A
Egipt – grupa A
Słowacja – grupa B
Kuba – grupa B
Portoryko – grupa C.
W poniedziałek 25 sierpnia poznamy pierwsze rozstrzygnięcia w grupach E, F G oraz H. W spotkaniu drugiej kolejki grupy G siatkarki reprezentacji Polski zmierzą się z Kenią.
