"Pasy" z dorobkiem 10 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli i patrząc z tej perspektywy są faworytem. Słoweński szkoleniowiec zwrócił jednak uwagę na pozytywne elementy w grze najbliższego rywala.

- Wiele osób zapomina, że Piast zagrał do tej pory dwa mecze mniej niż powinien, a ich wyniki mogłyby zmienić pozycję w tabeli i odbiór postawy. Uważam, że to zespół, który zmienia swój model gry. Obecnie starają się mieć jak największe posiadanie piłki, stosują wysoki pressing i nie pozwalają rywalom na stwarzanie sytuacji bramkowych. Jesteśmy świadomi, że czeka nas trudny mecz. Skupiamy się na tym, aby wykorzystać nasze atuty i wrócić do Krakowa z punktami - zapowiedział Elsner.

Sytuacja kadrowa Cracovii nie zmieniła się w porównaniu z ostatnim meczem. Wciąż za czerwoną kartkę zdyskwalifikowany jest obrońca Mauro Perkovic. Nadal kontuzjowani są pomocnicy Michał Rakoczy i Fabian Bzdyl.

Elsner poinformował, że Rakoczy już w przyszłym tygodniu powinien być do jego dyspozycji. Do treningów niebawem wróci też Bzdyl.

