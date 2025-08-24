Polska - Kazachstan. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?

Siatkówka

Polska - Kazachstan to kolejne spotkanie polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Kazachstan? Jaki był wynik meczu siatkarzy Polska - Kazachstan?

Polska - Kazachstan. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?
fot. FIVB
Polska - Kazachstan. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?

Czas na kolejne spotkanie polskich siatkarzy podczas MŚ do lat 21. Tym razem podopieczni Piotra Grabana, w ramach rywalizacji w fazie grupowej, zmierzą się z Kazachstanem.

 

Zobacz także: Siatkarskie mistrzostwa świata "od kuchni". Eksperci Polsatu Sport zaskoczyli

 

Do tej pory młodzi reprezentanci Polski wygrali wszystkie spotkania w trzech setach. Pokonali kolejno Portoryko, Koreę Południową i Kanadę.

 

Jak poradzą sobie z Kazachstanem?

Polska - Kazachstan. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Kazachstan poznamy w poniedziałek 25 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Kazachstan na MŚ 2025, przekonamy się w godzinach porannych polskiego czasu - start o godzinie 8.00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Serbia - Ukraina. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 