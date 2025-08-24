Polska - Kazachstan. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał MŚ 2025?
Polska - Kazachstan to kolejne spotkanie polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Kazachstan? Jaki był wynik meczu siatkarzy Polska - Kazachstan?
Czas na kolejne spotkanie polskich siatkarzy podczas MŚ do lat 21. Tym razem podopieczni Piotra Grabana, w ramach rywalizacji w fazie grupowej, zmierzą się z Kazachstanem.
Do tej pory młodzi reprezentanci Polski wygrali wszystkie spotkania w trzech setach. Pokonali kolejno Portoryko, Koreę Południową i Kanadę.
Jak poradzą sobie z Kazachstanem?
Polska - Kazachstan. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Polska - Kazachstan poznamy w poniedziałek 25 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Kazachstan na MŚ 2025, przekonamy się w godzinach porannych polskiego czasu - start o godzinie 8.00.Przejdź na Polsatsport.pl