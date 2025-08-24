Polska - Kenia. Wynik meczu polskich siatkarek. Kto wygrał?
Polska - Kenia, czyli czas na kolejne spotkanie polskich siatkarek podczas mistrzostw świata 2025. Kto wygrał mecz Polska - Kenia? Jaki był wynik meczu Polska - Kenia na MŚ w siatkówkę?
Czas na drugi mecz polskich siatkarek podczas mistrzostw świata 2025. W pierwszej kolejce Biało-Czerwone zmierzyły się z Wietnamkami. Niespodziewanie przegrały pierwszego seta, ale potem przejęły inicjatywę i ostatecznie wygrały za trzy punkty, triumfując 3:1.
W drugiej serii gier podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Kenijkami, które w pierwszej kolejce przegrały w trzech setach z Niemkami.
- Zespół z Kenii to bardzo fizyczna drużyna. To wysokie i mocne dziewczyny. Budują swoją siatkówkę na mocy. One po prostu chcą wyżej podskoczyć, silniej uderzyć, a czy wejdzie w boisko, to się okaże. Tak to wygląda. Grałyśmy z nimi w Paryżu w zeszłym roku, więc wiemy, czego się spodziewać. Jest to fizyczny zespół, opierający się na bardzo dużej sile w ataku - powiedziała atakująca Magdalena Stysiak.
Polska - Kenia. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Polska - Kenia poznamy w poniedziałek 25 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz siatkarek Polska - Kenia przekonamy się w godzinach popołudniowych - start spotkania o godzinie 15.30 polskiego czasu.