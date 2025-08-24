Polskie siatkarki najlepsze w Europie! Kapitalny występ w Madrycie

Zuzanna Kudlik (rocznik 2007) i Julia Radelczuk (rocznik 2006) kapitalnie zaprezentowały się w mistrzostwach Europy U20. Turniej rozegrano w dniach 21–24 sierpnia w Madrycie.

Polki kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa i w siedmiu meczach turnieju nie straciły nawet seta. W pierwszej fazie rywalizowały w grupie E i pokonały duety z Holandii, Chorwacji i Ukrainy. W 1/8 finału ograły Węgierki, a zwycięstwo nad belgijską parą dało przepustkę do strefy medalowej.

Półfinał przyniósł zwycięstwo 2:0 nad duetem z Łotwy - Liva Ebere/Renate Kruklite. Łotyszki przegrały później 0:2 rywalizację o brązowy medal z austriacką parą Lia Berger/Lilli Hohenauer.

Romane Sobezalz i Saofe Duval z Francji były konkurentkami Polek w starciu o złoty medal. Pierwszy set był najbardziej zaciętym, jaki duet Kudlik/Radelczuk rozegrał na tym turnieju i rozstrzygnęła go dopiero rywalizacja na przewagi, wygrana przez polskie siatkarki 25:23. Drugi to już pewne zwycięstwo 21:16, które oznaczało, że reprezentantki Polski wygrały turniej w stolicy Hiszpanii.

Mecze duetu Kudlik/Radelczuk w ME U20:

Both/de Groot (Holandia) 2:0 (21:15, 21:13) /grupa E

Sos/Biuk (Chorwacja) 2:0 (21:7, 21:15) /grupa E

Kurnikova/Nikitchuk (Ukraina) 2:0 (21:13, 21:16) /grupa E

Zolnai/Munkácsi (Węgry) 2:0 (21:10, 21:11) /1/8 finału

Thant/De Clercq (Belgia) 2:0 (21:14, 21:14) /ćwierćfinał

Ebere/Kruklite (Łotwa) 2:0 (21:14, 21:16) /półfinał

Sobezalz/Duval (Francja) 2:0 (25:23, 21:16) /finał.