Publiczność ją kocha. Ulubienica trybun zabrała głos po pierwszym meczu na mistrzostwach świata

Polki w swoim pierwszym meczu nie miały łatwego zadania, jeśli chodzi o blok, ponieważ Wietnamki szukały w tym elemencie szans na zdobywanie punktów.

- Nie znałyśmy tego zespołu, nie wiem, kiedy ostatnio z nim grałyśmy. Część można było wywnioskować z materiałów wideo, ale też wiemy, że grały one w innym składzie dużą część sezonu, teraz nie przyjechały tutaj trzy zawodniczki, więc musiałyśmy znaleźć na nie sposób - podkreśliła Korneluk.

Zawodniczka bez zastanowienia wskazała na najważniejszy pozytyw tego spotkania.

- Wygrana i trzy punkty - przyznała zdecydowanie.

Kapitanka naszej reprezentacji zgodziła się, że to starcie było "typowym" meczem otwarcia.

- Dokładnie - nieprzewidywalne, zaskakujące, ale najważniejsze są zdobyte trzy punkty - oceniła.

Biało-Czerwone czeka kolejny mecz z podobnym rywalem pod względem nastawienia, gdyż Kenia z pewnością będzie chciała zaprezentować się z jak najlepszej strony. Zawodniczka mówi ze spokojem, że cel się nie zmienia.

- Musimy zachować skupienie, zimną krew, a cel jest taki sam jak dzisiaj - na koniec rozmowy dodała Korneluk.

MR, Polsat Sport