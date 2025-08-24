Robert Lewandowski obiektem kontrowersji! Hiszpanie opisali powrót Polaka

FC Barcelona zaskoczyła słabym początkiem meczu z Levante. Piłkarze "Dumy Katalonii" schodzili na przerwę ze stratą dwóch bramek.

W drugiej części "Barca" zebrała się do odrabiania strat i w trzy minuty doprowadziła do remisu po golach Pedriego (49. minuta) i Ferrana Torresa (52. minuta).

Robert Lewandowski pojawił się w 76. minucie w miejsce Alejandro Balde. W doliczonym czasie gry bramka samobójcza Unaia Elgezabala dała trzy punkty Barcelonie.

"Sport" określił Polaka jako "ukaranego". Wszystko przez sytuację, w której Lewandowski padł na murawę w polu karnym rywala. Dziennik nazwał tę sytuację "rzutem karnym, którego ani sędzia, ani VAR, nie chcieli przyznać".

Hiszpanie bardziej docenili występ rywala Polaka - Ferrana Torresa - kwitując jego występ "piorunującym".

"Otoczony przez obrońców w polu karnym, próbował wydostać się, aby znaleźć przestrzeń. Spudłował w swoim irytującym stylu, ale po przerwie odrodził się, strzelając gola, jak na prawdziwego strzelca przystało. Zawsze gotowy do stwarzania zagrożenia. Niezbędny także w akcji, która dała Barcelonie zwycięstwo" – czytamy.