Sabalenka - Masarova. Wynik meczu Sabalenki. Kto wygrał na US Open?

Tenis

Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova to spotkanie w ramach pierwszej rundy US Open 2025. Kto wygrał mecz Sabalenka - Masarova? Jaki był wynik meczu Sabalenka - Masarova na US Open?

fot. PAP
US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w USA, a konkretnie w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.

 

Sabalenka podczas ostatniego turnieju wielkoszlemowego - Wimbledonu, doszła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Amandy Anisimowej. A podczas tegorocznego French Open doszła do finału, lecz tam uległa Coco Gauff. Tak samo dla pierwszej rakiety świata zakończyło się Australian Open. Jak będzie na ostatnich zawodach tej rangi w 2025 roku?

 

Rywalka Białorusinki w tym roku Wimbledon zakończyła na kwalifikacjach - na drugiej serii gier, a kwalifikacje do Rolanda Garrosa - na trzeciej. 

 

Finał US Open 2025 w grze pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.

 

Sabalenka - Masarova. Wynik meczu. Kto wygrał?

 

Wynik meczu Sabalenka - Masarova w US Open poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Sabalenka - Masarova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

MR, Polsat Sport
ARYNA SABALENKAREBEKA MASAROVATENISUS OPEN
