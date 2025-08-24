Sabalenka - Masarova. Wynik meczu Sabalenki. Kto wygrał na US Open?
Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova to spotkanie w ramach pierwszej rundy US Open 2025. Kto wygrał mecz Sabalenka - Masarova? Jaki był wynik meczu Sabalenka - Masarova na US Open?
US Open to jeden z wielkoszlemowych turniejów w tenisowym kalendarzu. Zmagania podczas US Open odbywają się w USA, a konkretnie w Nowym Jorku. Tenisistki i tenisistki rywalizują na kortach twardych.
Sabalenka podczas ostatniego turnieju wielkoszlemowego - Wimbledonu, doszła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Amandy Anisimowej. A podczas tegorocznego French Open doszła do finału, lecz tam uległa Coco Gauff. Tak samo dla pierwszej rakiety świata zakończyło się Australian Open. Jak będzie na ostatnich zawodach tej rangi w 2025 roku?
Rywalka Białorusinki w tym roku Wimbledon zakończyła na kwalifikacjach - na drugiej serii gier, a kwalifikacje do Rolanda Garrosa - na trzeciej.
Finał US Open 2025 w grze pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.
Sabalenka - Masarova. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Sabalenka - Masarova w US Open poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Sabalenka - Masarova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.