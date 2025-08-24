Tak dobrze nie było od 44 lat! Polska "zbiorówka" z historycznym wynikiem w MŚ w gimnastyce artystycznej!

Polki w składzie Maria Aszklar, Vesna Pietrzak, Madoka Przybylska, Magdalena Szewczuk, Melody Wąsiewicz-Hanc i Julia Wojciechowska leciały do Rio z dużymi nadziejami. Znakomicie wypadły w tegorocznym cyklu pucharu świata. W kolejnych edycjach wywalczyły łącznie 9 medali i historyczne drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

W stawce 36 zespołów wylosowały drugi numer startowy. Rozpoczęły od znakomitego wykonania układu z trzema piłkami i dwiema obręczami, za który otrzymały ocenę 26,550. W drugiej rotacji, w układzie z pięcioma wstążkami również zaprezentowały się bardzo dobrze. Nota 26,150 i pozycja lidera, choć w ocenach sędziowskich za artyzm i wykonanie czuć było rezerwę… W pierwszej grupie startowej lepsze okazały się tylko niesione niesamowitą publicznością Brazylijki i mistrzynie olimpijskie z Paryża - Chinki.

Na półmetku rywalizacji, po starcie 18 zespołów Polki były trzecie. W drugiej grupie miały zaprezentować się jeszcze mistrzynie Europy – Hiszpanki, mistrzynie świata – Izraelki oraz medalistki pucharów świata i mistrzostw Europy – Francuzki, Japonki czy Węgierki i zawsze mocne w tej konkurencji – Bułgarki.

Faworytki nie zawiodły i stoczyły fenomenalną walkę o podium. Tę wygrały Japonki! Przed Brazylią i Hiszpankami. Polki do mistrzyń olimpijskich straciły zaledwie 0,55 pkt.

Biało-czerwone ostatecznie sklasyfikowane zostały na 7. pozycji i wywalczyły awans do obu finałów! To najlepszy wynik w wieloboju układów zespołowych od 1981 roku. W niedzielę zobaczymy je w obu finałach. Nasza "zbiorówka" powalczy o medal w finałach z pięcioma wstążkami oraz trzema piłkami i dwiema obręczami. W finale układu z maczugami zaprezentuje się Liliana Lewińska, która wielobój indywidualny ukończyła na 16. pozycji. Polki w składzie których znalazła się jeszcze jedna indywidualistka – Emilia Heichel sklasyfikowane zostały na 10. pozycji w rywalizacji drużynowej.

Najlepsze miejsca Polek w wieloboju układów zespołowych w MŚ gimnastyce artystycznej:

1981r. – 6m.

2025r. – 7m.

2003r. – 10m. i awans na IO w Atenach

2002r. i 2009r. – 11m.

Wyniki wieloboju można zobaczyć TUTAJ.