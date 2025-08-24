Te siatkarki najlepiej blokują. Jest polski akcent!

TOP 10 najlepiej blokujących siatkarek w Lidze Narodów



Absolutną dominatorką w tej klasyfikacji jest Brazylijka Julia Gambatto Kudiess. Na co dzień gra jako środkowa. W tym sezonie należy do największych gwiazd reprezentacji Brazylii. W zakończonej edycji Ligi Narodów blokiem zdobyła 63 punkty i pod tym względem nie miała sobie równych.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła kapitan reprezentacji Polski Agnieszka Korneluk, która zanotowała 45 punktowych bloków. Podium uzupełniła Serbka Hena Kurtagić, która zdobyła 43 punkty blokiem. Poniżej TOP 10 tego zestawienia:

Julia Gambatto Kudiess (Brazylia) - 63 pkt.

Agnieszka Korneluk (Polska) - 45 pkt.

Hena Kurtagić (Serbia) - 43 pkt.

Magdalena Jehlarova (Czechy) - 41 pkt.

Anastasia Cekulaev (Niemcy) - 38 pkt.

Diana Duarte Alecrim (Brazylia) - 36 pkt.

Yuanyuan Wang (Chiny) - 35 pkt.

Maja Aleksić (Serbia) - 35 pkt.

Emily Maglio (Kanada) - 33 pkt.

Brayelin Elizabeth Martinez (Dominikana) - 32 pkt.



Dobre liczby w tym elemencie siatkarskiego rzemiosła notowały także Aleksandra Gryka (25 pkt.), Martyna Łukasik (17 pkt.) czy Magdalena Jurczyk (15 pkt.).

Polska ściana chce poprowadzić zespół do medalu mistrzostw świata



W wielu meczach Agnieszka Korneluk jest ścianą nie do przejścia dla swoich rywalek. Gra skutecznie blokiem i umiejętnie odczytuje intencje rozgrywającej drużyny przeciwnej oraz zawodniczek atakujących. Dzięki temu w każdym meczu dokłada coś do swojego dorobku punktowego blokiem.

Do tego jest bardzo skuteczna w ataku przy siatce. Od lat należy do liderek reprezentacji Polski. W 2025 roku otrzymała opaskę kapitańską i to ona prowadzi Polki do kolejnych bojów. Kolejne wyzwania już na przełomie sierpnia i września w Tajlandii, gdzie biało-czerwone mają chrapkę na włączenie się do walki o podium.

Fantastyczny sezon Agnieszki Korneluk i transfer do Turcji



Agnieszka Korneluk należy do najlepszych środkowych oraz zawodniczek najlepszych w bloku na całym świecie. Ma za sobą fantastyczny sezon w zespole KS DevelopRes Rzeszów, z którym sięgnęła po mistrzostwo Polski i krajowy puchar. Została wybrana siatkarką sezonu TAURON Ligi.

Jej dobre granie przeszło bez echa, więc opuszcza Polskę. W najbliższym sezonie będzie grała w mocnym Fenerbahce Medicana Stambuł, w którym w dwóch ostatnich latach grała jej reprezentacyjna koleżanka Magdalena Stysiak.

Mecze polskich siatkarek w Polsacie



Już 23 sierpnia Polki rozegrają pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Tajlandii. Ich rywalkami będą Wietnamki i to biało-czerwone są zdecydowanymi faworytkami do zwycięstwa. Mecze turnieju mistrzowskiego, w tym wszystkie spotkania z udziałem Polek, będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu. To nie lada gratka dla polskich kibiców. Nasza kadra należy do najlepszych na świecie i ma apetyt na wielki sukces.

