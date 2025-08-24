Trener Polaków wskazał najtrudniejszego rywala w grupie MŚ siatkarzy. "Będziemy się z nimi mocno bić"

3:0 z Portoryko, 3:0 z Koreą Południową, 3:0 z Kanadą. Polscy siatkarze udanie rozpoczęli mistrzostwa świata U21 rozgrywane w chińskim Jiangmen. W kolejnym meczu zagrają z Kazachstanem, a na zakończenie pierwszej części turnieju czeka ich starcie z najtrudniejszym rywalem - reprezentacją Iranu. Później młodych polskich siatkarzy czeka walka w fazie pucharowej.

– Kazachstan jest drużyną w naszym zasięgu, będziemy więc myśleć o tym, by trochę oszczędzać siły. Będziemy grali trzy mecze z rzędu, a drugim z nich będzie spotkanie z Iranem. To będzie bardzo wyczerpujące starcie, bo rywale prezentują bardzo dobrą siatkówkę. W poprzednich mistrzostwach świata U19 zajęli drugie miejsce, a w mistrzostwach Azji pierwsze. Jest to więc drużyna, z którą będziemy się mocno bić – powiedział Piotr Graban.

– Kolejny mecz będzie już decydował o wejściu do ósemki. Nie możemy całego turnieju zagrać pierwszą szóstką, bo byśmy tego nie wytrzymali. To dziewięć dni, więc trzeba uważać na zdrowie, na tę energię, bo nie da się wszystkiego zagrać idealnie – dodał trener kadry U21.

Cała rozmowa z trenerem reprezentacji Polski U21 siatkarzy Piotrem Grabanem w materiale wideo:

RM, Polsat Sport