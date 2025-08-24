Majchrzak w tym roku osiągnął największy sukces w karierze, jakim był awans do czwartej rundy najstarszego z "Wielkich Szlemów" - Wimbledonu. Dzięki świetnej postawie polski tenisista znalazł się w drabince głównej US Open.

W pierwszej rundzie rywalem piotrkowianina będzie Hugo Dellien. Boliwijczyk to 122. tenisista rankingu ATP. Majchrzak w tym notowaniu plasuje się na 78. pozycji.

Panowie do tej pory grali ze sobą dwa razy. Zwycięstwami podzielili się po równo. W 2018 roku triumfował Boliwijczyk, ale w kwietniu w Madrycie lepszy okazał się Polak.

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Hugo Dellien na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport