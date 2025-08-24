US Open: Kamil Majchrzak - Hugo Dellien. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak zagra z Hugo Dellienem w ramach tegorocznego US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Hugo Dellien na Polsatsport.pl.

Majchrzak w tym roku osiągnął największy sukces w karierze, jakim był awans do czwartej rundy najstarszego z "Wielkich Szlemów" - Wimbledonu. Dzięki świetnej postawie polski tenisista znalazł się w drabince głównej US Open. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w tenisowym turnieju! Najpierw wyeliminował faworytów, a potem sięgnął po tytuł

 

W pierwszej rundzie rywalem piotrkowianina będzie Hugo Dellien. Boliwijczyk to 122. tenisista rankingu ATP. Majchrzak w tym notowaniu plasuje się na 78. pozycji. 

 

Panowie do tej pory grali ze sobą dwa razy. Zwycięstwami podzielili się po równo. W 2018 roku triumfował Boliwijczyk, ale w kwietniu w Madrycie lepszy okazał się Polak. 

 

Główna rywalizacja nowojorskich rozgrywek trwa od 24 sierpnia do 7 września.

 

KP, Polsat Sport
KAMIL MAJCHRZAKTENISUS OPEN

