Znów to zrobiła! Kolejny turniej WTA padł jej łupem

Tenis

Rozstawiona z numerem trzecim Diana Sznajder triumfowała w przerywanym przez deszcz turnieju WTA 500 na kortach twardych w meksykańskim Monterrey. Rosyjska tenisistka w finale pokonała swoją rodaczkę, rozstawioną z numerem drugim Jekatierinę Aleksandrową 6:3, 4:6, 6:4.

Znów to zrobiła! Kolejny turniej WTA padł jej łupem
fot. PAP
Diana Sznajder pokonała Jekaterinę Aleksandrową

21-letnia Sznajder wywalczyła piąty tytuł w karierze, ale pierwszy w tym roku. Wcześniejsze zdobyła w zeszłym sezonie, od którego pozostaje niepokonana w finałach imprez cyklu WTA. Jedyną porażkę w decydującym spotkaniu poniosła w 2023 roku w Ningbo.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Niebywały wyczyn rumuńskiej tenisistki

 

Zrównała się tym samym liczbą trofeów z dziesięć lat starszą Aleksandrową, dla której jest to piąta finałowa porażka.

 

Rosjanki zmierzyły się po raz drugi, Sznajder wyrównała stan tej rywalizacji na 1-1. Teraz przed tenisistkami występ na US Open. Tryumfatorka z Monterrey zmierzy się z w pierwszej rundzie z Laurą Siegemund, natomiast Aleksandrową czeka pojedynek z Anastasiją Sevastovą.

 

 

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
DIANA SZNAJDERJEKATERINA ALEKSANDROWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W MONTERREY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marton Fucsovics - Botic Van de Zandschulp. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 