Znów to zrobiła! Kolejny turniej WTA padł jej łupem

21-letnia Sznajder wywalczyła piąty tytuł w karierze, ale pierwszy w tym roku. Wcześniejsze zdobyła w zeszłym sezonie, od którego pozostaje niepokonana w finałach imprez cyklu WTA. Jedyną porażkę w decydującym spotkaniu poniosła w 2023 roku w Ningbo.

Zrównała się tym samym liczbą trofeów z dziesięć lat starszą Aleksandrową, dla której jest to piąta finałowa porażka.

Rosjanki zmierzyły się po raz drugi, Sznajder wyrównała stan tej rywalizacji na 1-1. Teraz przed tenisistkami występ na US Open. Tryumfatorka z Monterrey zmierzy się z w pierwszej rundzie z Laurą Siegemund, natomiast Aleksandrową czeka pojedynek z Anastasiją Sevastovą.

MR, PAP