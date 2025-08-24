Znów to zrobiła! Kolejny turniej WTA padł jej łupem
Rozstawiona z numerem trzecim Diana Sznajder triumfowała w przerywanym przez deszcz turnieju WTA 500 na kortach twardych w meksykańskim Monterrey. Rosyjska tenisistka w finale pokonała swoją rodaczkę, rozstawioną z numerem drugim Jekatierinę Aleksandrową 6:3, 4:6, 6:4.
21-letnia Sznajder wywalczyła piąty tytuł w karierze, ale pierwszy w tym roku. Wcześniejsze zdobyła w zeszłym sezonie, od którego pozostaje niepokonana w finałach imprez cyklu WTA. Jedyną porażkę w decydującym spotkaniu poniosła w 2023 roku w Ningbo.
ZOBACZ TAKŻE: Zrobiła to! Niebywały wyczyn rumuńskiej tenisistki
Zrównała się tym samym liczbą trofeów z dziesięć lat starszą Aleksandrową, dla której jest to piąta finałowa porażka.
Rosjanki zmierzyły się po raz drugi, Sznajder wyrównała stan tej rywalizacji na 1-1. Teraz przed tenisistkami występ na US Open. Tryumfatorka z Monterrey zmierzy się z w pierwszej rundzie z Laurą Siegemund, natomiast Aleksandrową czeka pojedynek z Anastasiją Sevastovą.
Przejdź na Polsatsport.pl