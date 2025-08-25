Co może być kluczowe w meczu z Kenią? Polska siatkarka zabrała głos

Szczygłowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z tak długim wyjazdem i czasem spędzonym w Azji.

- Tęsknie na pewno, rozmawiałam ostatnio z moimi rodzicami i powiedziałam, że jak wrócę do Polski, to musimy coś zjeść razem polskiego oczywiście, więc tęsknimy, ale mamy tutaj jeszcze trochę do zrobienia i chcemy zostać tutaj jak najdłużej - powiedziała.

Zawodniczka scharakteryzowała następnego przeciwnika Polek - reprezentację Kenii.

- Na pewno siła, bardzo siłowy zespół. Myślę, że w każdej sytuacji będą ryzykować. Mogą grać bez idealnego przyjęcia. Nie ma tak zwanej "miękkiej gry". Musimy być gotowe na wszystko, starać się podbijać te piłki i kontratakować - dodała.

Libero opowiedziała o tym, na co trzeba zwrócić uwagę, grając z niżej rozstawionymi rywalami, którzy nie mają nic do stracenia.

- Myślę, że musimy być przede wszystkim cierpliwe, konsekwentne i nie odpuszczać. Jeśli będzie taka możliwość, aby wygrać każdego z setów do dziesięciu, to musimy po prostu to zrobić, aby udowodnić to, że jesteśmy lepszą drużyną - wyjaśniła.

Kiedy mecz Polska - Kenia w MŚ siatkarek?

Transmisja meczu Polska - Kenia w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15.20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Studio przed tym spotkaniem rozpocznie się o 14.00.

AK, Polsat Sport