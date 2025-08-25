Co może być kluczowe w meczu z Kenią? Polska siatkarka zabrała głos
Reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację na mistrzostwach świata. Aleksandra Szczygłowska w rozmowie z Bożeną Pieczko dla Polsatu Sport wypowiedziała się na temat najbliższego meczu Biało-Czerwonych. W poniedziałek podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Kenią.
Szczygłowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z tak długim wyjazdem i czasem spędzonym w Azji.
- Tęsknie na pewno, rozmawiałam ostatnio z moimi rodzicami i powiedziałam, że jak wrócę do Polski, to musimy coś zjeść razem polskiego oczywiście, więc tęsknimy, ale mamy tutaj jeszcze trochę do zrobienia i chcemy zostać tutaj jak najdłużej - powiedziała.
Zobacz także: Siatkarskie mistrzostwa świata "od kuchni". Eksperci Polsatu Sport zaskoczyli
Zawodniczka scharakteryzowała następnego przeciwnika Polek - reprezentację Kenii.
- Na pewno siła, bardzo siłowy zespół. Myślę, że w każdej sytuacji będą ryzykować. Mogą grać bez idealnego przyjęcia. Nie ma tak zwanej "miękkiej gry". Musimy być gotowe na wszystko, starać się podbijać te piłki i kontratakować - dodała.
Libero opowiedziała o tym, na co trzeba zwrócić uwagę, grając z niżej rozstawionymi rywalami, którzy nie mają nic do stracenia.
- Myślę, że musimy być przede wszystkim cierpliwe, konsekwentne i nie odpuszczać. Jeśli będzie taka możliwość, aby wygrać każdego z setów do dziesięciu, to musimy po prostu to zrobić, aby udowodnić to, że jesteśmy lepszą drużyną - wyjaśniła.
Kiedy mecz Polska - Kenia w MŚ siatkarek?
Transmisja meczu Polska - Kenia w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 15.20 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Studio przed tym spotkaniem rozpocznie się o 14.00.Przejdź na Polsatsport.pl