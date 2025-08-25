GKS Tychy dobrze rozpoczął sezon. W pierwszych sześciu spotkaniach zdobył 11 punktów. W ostatnim meczu podopieczni Artura Skowronka pokonali Puszczę Niepołomice 2:1.

Stal Mielec w poprzedniej kampanii pożegnała się z grą w Ekstraklasie. Początek sezonu w Betclic 1. Lidze nie rozpoczął się najlepiej dla biało-niebieskich. Mielczanie znajdują się tuż nad strefą spadkową. W ostatnim meczu wygrali z Odrą Opole 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

AK, Polsat Sport