Wieczysta Kraków znakomicie rozpoczęła przygodę z grą w Betclic 1. Lidze. Żółto-czarni nie przegrali jeszcze spotkania, a w ostatnim meczu rozgromili Polonię Warszawa 6:1.

ZOBACZ TAKŻE: Lechia górą w derbach! Zdecydował gol w końcówce

Górnik Łęczna nie wygrał jeszcze ani jednego spotkania w tym sezonie. Zielono-czarni aktualnie znajdują się w strefie spadkowej z dorobkiem czterech punktów. Górnik w poprzedniej kolejce zremisował z Pogonią Siedlce 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AK, Polsat Sport