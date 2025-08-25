Betclic 1. Liga: Wieczysta Kraków - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo
Wieczysta Kraków zmierzy się na własnym stadionie z Górnikiem Łęczna w ramach siódmej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl
Wieczysta Kraków znakomicie rozpoczęła przygodę z grą w Betclic 1. Lidze. Żółto-czarni nie przegrali jeszcze spotkania, a w ostatnim meczu rozgromili Polonię Warszawa 6:1.
Górnik Łęczna nie wygrał jeszcze ani jednego spotkania w tym sezonie. Zielono-czarni aktualnie znajdują się w strefie spadkowej z dorobkiem czterech punktów. Górnik w poprzedniej kolejce zremisował z Pogonią Siedlce 1:1.
