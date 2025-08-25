Była odkryciem sezonu! Utalentowana polska siatkarka w nowym klubie

Agata Milewska (rocznik 2006) gra na pozycji środkowej. W minionym w ubiegłym sezonie zadebiutowała w ekstraklasie siatkarek, grając w drużynie ITA Tools Stal Mielec. Wystąpiła w 27 meczach, w których zdobyła łącznie 194 punkty. Popisała się aż 83 punktowymi blokami, co dało jej piąte miejsce w rankingu blokujących.

Zobacz także: Najlepsze siatkarki sezonu Tauron Ligi 2025. To one królowały w rankingach

Utalentowana zawodniczka została wybrana odkryciem sezonu Tauron Ligi podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki.



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Gra w reprezentacji Polski U21, z którą zajęła szóste miejsce w finałach mistrzostw świata. Znalazła się również w szerokiej kadrze pierwszej reprezentacji na tegoroczną Ligę Narodów.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do drużyny PGE Budowlani Łódź. Nie mogę się doczekać nowych wyzwań i znajomości oraz gry dla łódzkich kibiców. Mam nadzieję, że zdobędziemy razem wiele sukcesów. Do zobaczenia na boisku! – powiedziała Agata Milewska.





– Cieszę się, że do zespołu dołączy Agata. To młoda i perspektywiczna środkowa z bardzo dobrymi parametrami. Wierzę, że rozwinie skrzydła w naszej drużynie i będzie realnym wsparciem dla koleżanek – zaznaczył prezes klubu Marcin Chudzik.

Polsat Sport, budowlanilodz.pl