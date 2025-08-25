Dramat dwukrotnej medalistki olimpijskiej. Została wykluczona na 20 miesięcy!
Dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich Madeleine Egle została zawieszona za naruszenie przepisów antydopingowych.
Saneczkarka Madeleine Egle została zawieszona na 20 miesięcy za naruszenie przepisów antydopingowych. Austriaczka opuściła trzy kontrole w 2023 roku. W konsekwencji tego, nie będzie mogła wystąpić na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Milano Cortina 2026.
Austriaczka jest dwukrotną medalistką olimpijską. W 2018 roku w Pjongczang zdobyła brąz, z kolei cztery lata później jej łupem padło srebro.
26-latka zdobyła również dwukrotnie brąz oraz tyle samo razy srebro na mistrzostwach świata. Jest też mistrzynią świata w saneczkarstwie z Koenigssee z 2021 roku.
Ponad półtoraroczne zawieszenie oznacza, że Egle nie wystąpi m.in. na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku.