Dramat dwukrotnej medalistki olimpijskiej. Została wykluczona na 20 miesięcy!

Dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich Madeleine Egle została zawieszona za naruszenie przepisów antydopingowych.

fot. PAP/EPA
Madeleine Egle została zawieszona za naruszenie przepisów antydopingowych.

Saneczkarka Madeleine Egle została zawieszona na 20 miesięcy za naruszenie przepisów antydopingowych. Austriaczka opuściła trzy kontrole w 2023 roku. W konsekwencji tego, nie będzie mogła wystąpić na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Milano Cortina 2026.

 

Austriaczka jest dwukrotną medalistką olimpijską. W 2018 roku w Pjongczang zdobyła brąz, z kolei cztery lata później jej łupem padło srebro.

 

26-latka zdobyła również dwukrotnie brąz oraz tyle samo razy srebro na mistrzostwach świata. Jest też mistrzynią świata w saneczkarstwie z Koenigssee z 2021 roku.

 

Ponad półtoraroczne zawieszenie oznacza, że Egle nie wystąpi m.in. na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku.

MS, Polsat Sport
