Druga kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)
Rozegrano mecze drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata siatkarek. Turniej w Tajlandii przyniósł wiele znakomitych akcji. Asy serwisowe, efektowne ataki, siatkarskie czapy - zobacz najlepsze akcje drugiej kolejki fazy grupowej MŚ 2025.
Efektowne ataki w drugiej kolejce MŚ siatkarek
Punktowe bloki w drugiej kolejce MŚ siatkarek
Asy serwisowe w drugiej kolejce MŚ siatkarek
Najdłuższe akcje w drugiej kolejce MŚ siatkarek
Polska - Kenia. Skrót meczu
Martyna Czyrniańska - najlepsze akcje w meczu Polska - Kenia
Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce kobiet są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Za nami już dwie kolejki fazy grupowej i pierwsze rozstrzygnięcia.
Zobacz także: MŚ siatkarek 2025: Druga kolejka zakończona! Kto awansował? Kto już odpadł z turnieju?
W spotkaniach drugiej kolejki nie brakowało widowiskowych akcji. Spektakularne ataki, zaskakujące zagrywki, potężne bloki i długie wymiany, pełne kapitalnych obron to prawdziwa uczta dla oka. Siatkarscy kibice z pewnością docenią popisy zawodniczek, które przenoszą rywalizację na najwyższy poziom.
Najlepsze akcje drugiej kolejki MŚ siatkarek w materiałach wideo.
MŚ siatkarek - asy serwisowe
MŚ siatkarek - punktowe bloki
MŚ siatkarek - efektowne ataki
MŚ siatkarek - najdłuższe akcje
Trzecia i ostatnia kolejka fazy grupowej MŚ siatkarek 2025 zostanie rozegrana we wtorek i w środę (26–27 sierpnia). W grupie G reprezentacje Polski i Niemiec mają już zapewniony awans i zagrają o pierwsze miejsce w tabeli. Czy ta seria gier również będzie obfitowała w kapitalne siatkarskie akcje?Przejdź na Polsatsport.pl