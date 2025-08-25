Druga kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)

Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce kobiet są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Za nami już dwie kolejki fazy grupowej i pierwsze rozstrzygnięcia.

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025: Druga kolejka zakończona! Kto awansował? Kto już odpadł z turnieju?

W spotkaniach drugiej kolejki nie brakowało widowiskowych akcji. Spektakularne ataki, zaskakujące zagrywki, potężne bloki i długie wymiany, pełne kapitalnych obron to prawdziwa uczta dla oka. Siatkarscy kibice z pewnością docenią popisy zawodniczek, które przenoszą rywalizację na najwyższy poziom.

Najlepsze akcje drugiej kolejki MŚ siatkarek w materiałach wideo.



MŚ siatkarek - asy serwisowe

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarek - punktowe bloki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarek - efektowne ataki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarek - najdłuższe akcje

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Trzecia i ostatnia kolejka fazy grupowej MŚ siatkarek 2025 zostanie rozegrana we wtorek i w środę (26–27 sierpnia). W grupie G reprezentacje Polski i Niemiec mają już zapewniony awans i zagrają o pierwsze miejsce w tabeli. Czy ta seria gier również będzie obfitowała w kapitalne siatkarskie akcje?