Druga kolejka MŚ siatkarek za nami! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)

Rozegrano mecze drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata siatkarek. Turniej w Tajlandii przyniósł wiele znakomitych akcji. Asy serwisowe, efektowne ataki, siatkarskie czapy - zobacz najlepsze akcje drugiej kolejki fazy grupowej MŚ 2025.

fot. FIVB

Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce kobiet są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Za nami już dwie kolejki fazy grupowej i pierwsze rozstrzygnięcia.

 

Zobacz także: MŚ siatkarek 2025: Druga kolejka zakończona! Kto awansował? Kto już odpadł z turnieju?

 

W spotkaniach drugiej kolejki nie brakowało widowiskowych akcji. Spektakularne ataki, zaskakujące zagrywki, potężne bloki i długie wymiany, pełne kapitalnych obron to prawdziwa uczta dla oka. Siatkarscy kibice z pewnością docenią popisy zawodniczek, które przenoszą rywalizację na najwyższy poziom.

 

Najlepsze akcje drugiej kolejki MŚ siatkarek w materiałach wideo.


MŚ siatkarek - asy serwisowe

 

 

MŚ siatkarek - punktowe bloki

 

 

MŚ siatkarek - efektowne ataki

 

 

MŚ siatkarek - najdłuższe akcje

 

 

Trzecia i ostatnia kolejka fazy grupowej MŚ siatkarek 2025 zostanie rozegrana we wtorek i w środę (26–27 sierpnia). W grupie G reprezentacje Polski i Niemiec mają już zapewniony awans i zagrają o pierwsze miejsce w tabeli. Czy ta seria gier również będzie obfitowała w kapitalne siatkarskie akcje?

MISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKAREK 2025REPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Włochy - Kuba. Skrót meczu
