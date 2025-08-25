Duża niespodzianka! Jedna z faworytek odpadła z US Open

Tenis

Madison Keys, rozstawiona z numerem "6", odpadła już w pierwszej rundzie US OPen 2025! Lepsza okazała się Renata Zarazua, która wygrała w trzech setach.

Duża niespodzianka! Jedna z faworytek odpadła z US Open

Pierwsza partia była niezwykle wyrównana i po czterech przełamaniach zadecydował tie-break. W nim mnóstwo było wzlotów i upadków. Keys wygrała 12-10.

 

W drugim secie Amerykanka prowadziła nawet 3:0, lecz nie potrafiła tego wykorzystać. Tym razem to Meksykanka okazała się lepsza w tie-breaku.

 

W trzecim secie znowu oglądaliśmy wyrównane starcie. Zarazua wykorzystała już pierwszą piłkę meczową i niespodziewanie wyeliminowała jedną z faworytek już w pierwszej rundzie.

 

Jej kolejną rywalką będzie Diane Parry, która kilka godzin wcześniej ograła Petrę Kvitovą. Czeszka po tym meczu zakończyła karierę.

 

Wynik meczu:

Madison Keys (USA, 6) - Renata Zarazua (Meksyk) 7:6[10]. 6:7[3], 5:7

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 