Duża niespodzianka! Jedna z faworytek odpadła z US Open

Pierwsza partia była niezwykle wyrównana i po czterech przełamaniach zadecydował tie-break. W nim mnóstwo było wzlotów i upadków. Keys wygrała 12-10.

W drugim secie Amerykanka prowadziła nawet 3:0, lecz nie potrafiła tego wykorzystać. Tym razem to Meksykanka okazała się lepsza w tie-breaku.

W trzecim secie znowu oglądaliśmy wyrównane starcie. Zarazua wykorzystała już pierwszą piłkę meczową i niespodziewanie wyeliminowała jedną z faworytek już w pierwszej rundzie.

Jej kolejną rywalką będzie Diane Parry, która kilka godzin wcześniej ograła Petrę Kvitovą. Czeszka po tym meczu zakończyła karierę.

Wynik meczu:



Madison Keys (USA, 6) - Renata Zarazua (Meksyk) 7:6[10]. 6:7[3], 5:7