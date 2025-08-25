Gaudu wygrał 3. etap Vuelta a Espana

Poniedziałkowy etap liczył prawie 135 kilometrów.

Zwycięzcę wyłonił zacięty finisz. Tuż za Gaudu linię mety minął Duńczyk Mads Pedersen (Lidl-Trek), a później Vingegaard.

Francuz po dwóch etapach tracił do lidera klasyfikacji generalnej sześć sekund i dzięki poniedziałkowemu zwycięstwu zrównał się z nim, jednak czerwoną koszulkę zachował Duńczyk z grupy Visma-Lease a Bike.

Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) - według wstępnych wyników - uplasował się na 72. pozycji, ze stratą 29 sekund.

Pierwsze trzy etapy tegorocznej edycji odbywały się w Italii, na czwartym we wtorek kolarze przekroczą granicę włosko-francuską. Rywalizację w Hiszpanii rozpoczną w środę od drużynowej jazdy na czas na trasie wokół Figueres. Wyścig zakończy się 14 września w Madrycie.

Wyniki 3. etapu, San Maurizio Canavese - Ceres (134,6 km):

1. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 2:59.24

2. Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek)

3. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike)

4. Giulio Ciccone (Włochy/Lidl-Trek)

5. Jordan Labrosse (Francja/Decathlon AG2R La Mondiale)

6. Orluis Aular (Wenezuela/Movistar)

7. Santiago Buitrago (Kolumbia/Bahrain Victorious)

8. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers)

9. Bjoern Koerdt (W. Brytania/Team Picnic PostNL)

10. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) wszyscy ten sam czas

...

72. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) strata 29 s

174. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 10.48

Klasyfikacja generalna:

1. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) 10:55.36

2. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) - ten sam czas

3. Giulio Ciccone (Włochy/Lidl-Trek) strata 8 s

4. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 14

5. Thomas Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling) 16

6. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe)

7. Santiago Buitrago (Kolumbia/Bahrain Victorious)

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike)

9. Juan Ayuso (Hiszpania/UAE Team Emirates-XRG)

10. Valentin Paret Peintre (Francja/Soudal Quick-Step) - ten sam czas

...

60. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 1.53

173. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 22.15