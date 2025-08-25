Gaudu wygrał 3. etap Vuelta a Espana
Francuz David Gaudu (Groupama-FDJ) wygrał 3. etap wyścigu Vuelta a Espana, z San Maurizio Canavese do Ceres we Włoszech. Trzeci był utytułowany kolarz grupy Visma-Lease a Bike Duńczyk Jonas Vingegaard, który pozostał liderem klasyfikacji generalnej.
Poniedziałkowy etap liczył prawie 135 kilometrów.
Zwycięzcę wyłonił zacięty finisz. Tuż za Gaudu linię mety minął Duńczyk Mads Pedersen (Lidl-Trek), a później Vingegaard.
Francuz po dwóch etapach tracił do lidera klasyfikacji generalnej sześć sekund i dzięki poniedziałkowemu zwycięstwu zrównał się z nim, jednak czerwoną koszulkę zachował Duńczyk z grupy Visma-Lease a Bike.
Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) - według wstępnych wyników - uplasował się na 72. pozycji, ze stratą 29 sekund.
Pierwsze trzy etapy tegorocznej edycji odbywały się w Italii, na czwartym we wtorek kolarze przekroczą granicę włosko-francuską. Rywalizację w Hiszpanii rozpoczną w środę od drużynowej jazdy na czas na trasie wokół Figueres. Wyścig zakończy się 14 września w Madrycie.
Wyniki 3. etapu, San Maurizio Canavese - Ceres (134,6 km):
1. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 2:59.24
2. Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek)
3. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike)
4. Giulio Ciccone (Włochy/Lidl-Trek)
5. Jordan Labrosse (Francja/Decathlon AG2R La Mondiale)
6. Orluis Aular (Wenezuela/Movistar)
7. Santiago Buitrago (Kolumbia/Bahrain Victorious)
8. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers)
9. Bjoern Koerdt (W. Brytania/Team Picnic PostNL)
10. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) wszyscy ten sam czas
...
72. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) strata 29 s
174. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 10.48
Klasyfikacja generalna:
1. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) 10:55.36
2. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) - ten sam czas
3. Giulio Ciccone (Włochy/Lidl-Trek) strata 8 s
4. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 14
5. Thomas Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling) 16
6. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe)
7. Santiago Buitrago (Kolumbia/Bahrain Victorious)
8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike)
9. Juan Ayuso (Hiszpania/UAE Team Emirates-XRG)
10. Valentin Paret Peintre (Francja/Soudal Quick-Step) - ten sam czas
...
60. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 1.53
173. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 22.15