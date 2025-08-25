Piotrowski zadebiutował w Serie A. Zieliński wszedł w końcówce

Piotrowski przez trzy ostatnie sezony grał w Łudogorcu Razgrad, z którym zdobył trzy mistrzostwa, trzy Superpuchary i dwa Puchary Bułgarii. 27-letni pomocnik zdecydował się na zmianę otoczenia i w sierpniu podpisał kontrakt z Udinese Calcio.

Udinese staje się coraz bardziej „polskim” klubem. Jego trenerem jest Kosta Runjaic, który pracował w Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. Piłkarzem Udinese jest Szwed Jesper Karlstroem, który do 2024 roku występował w Lechu Poznań. Lada dzień do Udinese ma dołączyć napastnik reprezentacji Polski Adam Buksa, który obecnie jest zawodnikiem duńskiego FC Midtjylland.

Piotrowski w nowym klubie zadebiutował w meczu towarzyskim z Werderem Brema (2:1). Później zagrał przeciwko Carrarese (2:0) w Pucharze Włoch.

W poniedziałek Piotrowski pierwszy raz wystąpił w Serie A, gdy w drugiej połowie meczu z Veroną zmienił Anglika Keinana Davisa. Udinese od 53. minuty prowadziło po golu Duńczyka Thomasa Kristensena, ale 20 minut później wyrównał Niemiec Suat Serdar.



Udinese - Verona 1:1 (0:0)



Bramki: Kristensen 53 - Serdar 73.

Udinese: Sava - Bertola, Solet, Kristensen - Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric (61 Zarraga), Zemura (79 Kamara) - Davis (74 Piotrowski), Bravo (61 Bayo).

Verona: Montipo - Nunez, Nelsson, Frese - Cham (82 Oyegoke), Serdar (82 Ebosse), Bernede, Niasse (66 Harroui), Bradaric (72 Belghali) - Giovane, Sarr (66 Mosquera).

Żółte kartki: Bravo, Davis, Bertola - Ebosse, Belghali.

Z kolei Inter bez większych problemów rozgromił Torino 5:0. Dwie bramki zdobył Francuz Marcus Thuram. Po jednym trafieniu zanotowali Włoch Alessandro Bastoni, Argentyńczyk Lautaro Martinez i Francuz Ange-Yoan Bonny.

Zieliński wszedł na boisko w 79. min. Reprezentant Polski zmienił Ormianina Henricha Mkhitaryana.

Inter - Torino 5:0 (2:0)



Bramki: Bastoni 18, Thuram 36, 62, Martinez 52, Bonny 72.

Inter: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni (86 Henrique) - Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan (79 Zieliński), Dimarco (66 Augusto) - Martinez (79 Diouf), Thuram (67 Bonny).

Torino: Israel - Lazaro (79 Anjorin), Coco, Masina, Biraghi - Casadei, Ilkhan (58 Tameze), Gineitis - Ngonge (80 Pedersen), Simeone (64 Adams), Vlasic (58 Aboukhlal).