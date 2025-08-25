Jan Bednarek nie do zatrzymania. Kolejne zwycięstwo jego zespołu

Piłka nożna

FC Porto rozpoczęło sezon od trzech zwycięstw, zachowując czyste konto w każdym ze spotkań. Przygoda polskiego obrońcy w nowym klubie wygląda obiecująco.

Jan Bednarek nie do zatrzymania. Kolejne zwycięstwo jego zespołu
Fot. PAP
Jan Bednarek

Sytuacja w reprezentacji Polski przed wrześniowym zgrupowaniem zaczyna się poprawiać. Udany debiut w Atalancie zaliczył Nicola Zalewski. Kolejne dobre spotkanie w Portugali rozegrał Jan Bednarek. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Lechia górą w derbach! Zdecydował gol w końcówce

 

Jego zespół w ostatnim meczu pokonał Casa Pię 4:0. Obrońca rozegrał 74 minuty. Dziennik "A Bola" doceniła występ polskiego zawodnika wystawiając mu notę 6 w dziesięciostopniowej skali.

 

W następnej kolejce FC Porto zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Zespół ze stolicy również wygrał wszystkie mecze w tym sezonie z bilansem bramkowym 12:1.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FC PORTOJAN BEDNAREKPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 