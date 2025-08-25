Jan Bednarek nie do zatrzymania. Kolejne zwycięstwo jego zespołu
FC Porto rozpoczęło sezon od trzech zwycięstw, zachowując czyste konto w każdym ze spotkań. Przygoda polskiego obrońcy w nowym klubie wygląda obiecująco.
Sytuacja w reprezentacji Polski przed wrześniowym zgrupowaniem zaczyna się poprawiać. Udany debiut w Atalancie zaliczył Nicola Zalewski. Kolejne dobre spotkanie w Portugali rozegrał Jan Bednarek.
Jego zespół w ostatnim meczu pokonał Casa Pię 4:0. Obrońca rozegrał 74 minuty. Dziennik "A Bola" doceniła występ polskiego zawodnika wystawiając mu notę 6 w dziesięciostopniowej skali.
W następnej kolejce FC Porto zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Zespół ze stolicy również wygrał wszystkie mecze w tym sezonie z bilansem bramkowym 12:1.