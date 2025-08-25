Kontuzja największej gwiazdy! Siatkarska reprezentacja osłabiona w mistrzostwach świata?

Tijana Bosković to jedna z największych gwiazd światowej siatkówki. Atakująca dwukrotnie wywalczyła z Serbią mistrzostwo świata (2018, 2022), w obu turniejach otrzymała nagrodę dla najlepszej zawodniczki (MVP).

Obecne mistrzostwa mogą nie być dla niej tak udane. Wszystko przez kontuzję, której doznała w drugim secie meczu z Kamerunem, przy stanie 13:13. Opadając po bloku, wylądowała na stopie koleżanki z drużyny - Heny Kurtagić. Atakująca opuściła wówczas boisko i do końca meczu nie wróciła do gry.

Jak groźny jest to uraz? Czy Bosković zobaczymy jeszcze na parkietach Tajlandii w tegorocznych mistrzostwach świata? Na temat stanu zdrowia gwiazdy wypowiedział się lekarz reprezentacji Serbii.

– W drugim secie Tijana doznała kontuzji prawej kostki, doszło do jej skręcenia, a raczej zwichnięcia. Na razie monitorujemy sytuację, zapewniliśmy podstawową opiekę medyczną, a rano planujemy dodatkowe badania diagnostyczne, dzięki czemu będziemy mądrzejsi i będziemy wiedzieć, czego możemy się spodziewać – powiedział Dejan Aleksandrić.

Kontuzja Tijany Bosković:



Serbia w MŚ 2025 rywalizuje w grupie H. W dotychczasowych meczach pokonała po 3:0 Ukrainę i Kamerun i wywalczyła awans do 1/8 finału. W ostatniej kolejce fazy grupowej zagra z Japonią o pierwsze miejsce w tabeli (środa 27 sierpnia, godzina 12.00).