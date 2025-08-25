Malwina Smarzek uspokaja po meczu z Kenią. "Liczą się zdobyte punkty"
– Jestem zadowolona, że zdobyłyśmy trzy punkty. Jak wcześniej mówiłam, jestem gotowa do gry, gdy trener mnie potrzebuje. Tego jednego seta musimy wymazać z pamięci, teraz czas na Niemcy – powiedziała na gorąco po meczu z Kenią Malwina Smarzek.
Malwina Smarzek - najlepsze akcje w meczu Polska - Kenia
Malwina Smarzek: Myślę, że później to wszystko będzie wyglądało lepiej
Polska - Kenia. Skrót meczu
Malwina Smarzek spotkanie z reprezentacją Kenii może zaliczyć do udanych. Atakująca dała dobrą zmianę, zdobyła 12 punktów i przyczyniła się do wygranej polskiej ekipy.
– Cieszę się, że mogłam trochę dłużej zagrać z Marleną Kowalewską - to mnie bardziej cieszy niż te 79% skuteczności w ataku. To są mistrzostwa świata i liczą się trzy zdobyte punkty. Faworytkom nie jest łatwo, co pokazał dziś mecz Japonii z Ukrainą – stwierdziła.
– Czy mogłoby to wyglądać lepiej? Oczywiście, że tak. Ale wierzę, że nasza gra jeszcze będzie wyglądała lepiej – dodała atakująca reprezentacji Polski.
Cała rozmowa Bożeny Pieczko z Malwiną Smarzek w materiale wideo:
