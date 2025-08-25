Marlena Kowalewska skomentowała mecz z Kenią. "Chciałabym usunąć z pamięci..."
Polki wygrały 3:1 z Kenijkami, jednak pierwszy set pozostawał wiele do życzenia. - Chcę usunąć z pamięci tego jednego seta, którego przegrałyśmy. Pozostałe trzy zagrałyśmy w miarę dobrze, miałyśmy wszystko pod kontrolą, grałyśmy zespołowo i to jest najważniejsze - powiedziała Marlena Kowalewska w rozmowie z Bożeną Pieczko.
Marlena Kowalewska: Chciałabym usunąć z pamięci tego przegranego seta
Bożena Pieczko: Zaprezentowałyście się znakomicie. Co zapamiętasz z tego meczu?
Marlena Kowalewska: Chcę usunąć z pamięci tego jednego seta, którego przegrałyśmy. Pozostałe trzy zagrałyśmy w miarę dobrze, miałyśmy wszystko pod kontrolą, grałyśmy zespołowo i to jest najważniejsze.
Dużo dobrego działo się przy zagrywce Martyny Czerniańskiej. Z momentami nienajlepszego przyjęcia, udało się dobrze pracować w ataku, ale trzeba oddać Kenijkom, że bardzo mocno się wam postawiły.
Zdecydowanie. Broniły takie piłki każdą częścią ciała, nie wiedziałyśmy, co mamy robić. Pokazały niesamowitą walkę i pokazały, że trzeba brać z nich przykład.
Jak zapowiada się mecz z Niemkami?
Będzie to zespół bardziej przewidywalny niż Kenia. Mam taką nadzieję. Liczę na to, że ten trzeci mecz będzie już spokojniejszy i pod naszą kontrolą.
