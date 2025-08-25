Marlena Kowalewska skomentowała mecz z Kenią. "Chciałabym usunąć z pamięci..."

Bożena Pieczko: Zaprezentowałyście się znakomicie. Co zapamiętasz z tego meczu?

Marlena Kowalewska: Chcę usunąć z pamięci tego jednego seta, którego przegrałyśmy. Pozostałe trzy zagrałyśmy w miarę dobrze, miałyśmy wszystko pod kontrolą, grałyśmy zespołowo i to jest najważniejsze.

Dużo dobrego działo się przy zagrywce Martyny Czerniańskiej. Z momentami nienajlepszego przyjęcia, udało się dobrze pracować w ataku, ale trzeba oddać Kenijkom, że bardzo mocno się wam postawiły.

Zdecydowanie. Broniły takie piłki każdą częścią ciała, nie wiedziałyśmy, co mamy robić. Pokazały niesamowitą walkę i pokazały, że trzeba brać z nich przykład.

Jak zapowiada się mecz z Niemkami?

Będzie to zespół bardziej przewidywalny niż Kenia. Mam taką nadzieję. Liczę na to, że ten trzeci mecz będzie już spokojniejszy i pod naszą kontrolą.

MS, Polsat Sport