Norweg Markus Rooth, który na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobył złoty medal w dziesięcioboju, nie wystartuje w mistrzostwach świata w Tokio (13-21 września) z powodu poważnej kontuzji odniesionej w niedzielę.

Mistrz olimpijski poważnie kontuzjowany. Występ na MŚ wykluczony
fot. AFP

23-letni Rooth podczas treningu skoku o tyczce spadł obok materaca i poważnie uszkodził kolano oraz łokieć. W czwartek czeka go operacja, a później kilkomiesięczna rehabilitacja.

 

- Jestem niepocieszony, ponieważ mistrzostwa świata były dla mnie najważniejszym punktem sezonu, ale co zrobić. Kontuzje nadchodzą nieoczekiwanie i w sumie mogło być przecież gorzej - powiedział Rooth podczas konferencji prasowej w poniedziałek w Oslo.

Mistrzostwa świata w Tokio odbędą się w dniach 13-21 września.

PAP
