Mistrzostwa Europy tuż za rogiem. Kim są rywale Polaków?

W Eurobaskecie wystąpią 24 drużyny podzielone na cztery sześciozespołowe grupy. W tej fazie walka toczyć się będzie w Rydze, Tampere, Limassol i Katowicach (27 sierpnia - 4 września). Do 1/8 finału i decydującej części turnieju w Rydze awansują cztery najlepsze reprezentacje z każdej grupy.

Terminarz meczów Polski na EuroBaskecie 2025. Kiedy grają?

W ME 2017 w Helsinkach Polska rywalizowała z trzema obecnymi przeciwnikami: Słowenią, Islandią i Francją.

Rywale Polski w grupie D w Katowicach:

Belgia (40. miejsce w rankingu FIBA, 19. w Europie)

Ostatni raz Belgowie rywalizowali z Biało-Czerwonymi w eliminacjach ME 2013. W Ergo Arenie Polacy przegrali 57:64, by w rewanżu w Antwerpii wygrać 87:53. Ogólny bilans meczów o punkty z koszykarzami znad Wisły jest niekorzystny dla Belgów - sześć porażek i pięć zwycięstw. Jednym z liderów zespołu jest Emmanuel Lecomte, który w czerwcu wywalczył z PGE Startem Lublin srebrny medal MP. Inny reprezentant znany z polskich parkietów to środkowy Andy van Vliet, mistrz z Treflem Sopot z 2024 r.

Francja (4. miejsce w rankingu FIBA, 3. w Europie)

Francja to zespół z największą liczbą startów w ME – do tej pory brała udział w czempionacie 41 razy. Polacy zmierzyli się z Francuzami w półfinale w 2022 i przegrali wysoko z późniejszym wicemistrzem 54:95. Bilans meczów o punkty jest korzystny dla "Trójkolorowych" - 14 wygranych (w tym w 10 ostatnich konfrontacjach) i dziewięć przegranych. Ostatnia porażka z Polakami w ME to rok 1985, turniej w RFN i 94:97 z drużyną trenera Andrzeja Kuchara w Karlsruhe. Do Katowic Francja przyjeżdża bez kontuzjowanych największych gwiazd, m.in. Victora Wembanyamy z San Antonio Spurs, Evana Fourniera (Olympiakos Pireus), czy Rudy’ego Goberta (Minnesota Timberwolves). Jest natomiast czterech graczy z NBA, wśród nich 20-letni Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), wybrany w drafcie 2024 z numerem 1, syn byłego reprezentanta Francji Stephane’a Risachera, wicemistrza olimpijskiego z Sydney (2000).

Izrael (39. miejsce w rankingu FIBA, 18. w Europie)

Uczestniczył 30 razy w finałach ME. Obecna edycja będzie 15. występem z rzędu. Polska ma niekorzystny bilans meczów o punkty z Izraelem - pięć wygranych i dziewięć porażek. W Eurobaskecie będzie to 11. pojedynek tych reprezentacji. Ostatni - podczas ME 2022 w grupie D w Pradze - zakończył się zwycięstwem zespołu Igora Milicica 85:76. Gwiazdą Izraela jest Deni Avdija z Portland Trail Blazers, który debiutował w ME 2022 i miał średnio 14,6 pkt oraz 8,2 pkt. W minionym sezonie NBA 24-letni koszykarz zdobywał średnio 16,9 pkt i miał 7,3 zb. Odmłodzony zespół trenera Ariela Beita Halahmy'ego w jednym ze sparingów pokonał Grecję 75:58. Największy sukces Izraela w europejskim czempionacie to srebrny medal w 1979 roku, do którego drużynę poprowadził super strzelec Miki Berkovich, wybrany - mimo porażki w finale z ZSRR - najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP).

Islandia (50. miejsce w rankingu FIBA, 26. w Europie)

Reprezentacja tego kraju nie była losowana do polskiej grupy, gdyż została zaproszona przez PZKosz. jako tzw. kraj partnerski. To będzie jej drugi występ w finałowym turnieju, po ME 2017. Wówczas "Wikingowie" byli także grupowymi rywalami Biało-Czerwonych. Polacy wygrali 91:61 i było to jedyne spotkanie o punkty obydwu zespołów. W tegorocznym meczu sparingowym przed ME, podczas turnieju w Treviso, biało-czerwoni pokonali koszykarzy z "Krainy gejzerów" 92:90.

Słowenia (11. miejsce w rankingu FIBA, 7. w Europie)

To mistrz Europy z 2017 roku, którego Biało-Czerwoni pokonali sensacyjnie w ćwierćfinale ME 2022 w Berlinie 90:87 i po raz pierwszy od 1971 r. zameldowali się w najlepszej czwórce na Starym Kontynencie. Forma Luki Doncica (Los Angeles Lakers) po drobnej kontuzji w meczu towarzyskim jest pewną niewiadomą. Bilans meczów o punkty jest korzystny dla zespołu z Bałkanów - sześć wygranych w ośmiu spotkaniach. W ME Polacy przegrali trzy z pięciu konfrontacji - w Alicante 52:70 w 2007 r., w Łodzi 60:76 w 2009 i w Helsinkach 81:90 w 2017. Jedyne zwycięstwo 71:61 odnieśli w grupie w Celje w 2013 w ostatnim meczu Biało-Czerwonych w ME.

AK, PAP