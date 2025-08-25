Siatkarscy kibice z niecierpliwością czekali na ten turniej. Trwają obecnie mistrzostwa świata siatkarek. O triumf w międzynarodowej imprezie walczą najlepsze zawodniczki globu, w tym oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez Stefano Lavariniego.

W turnieju udział biorą 32 reprezentacje, podzielone na osiem grup, w którym rywalizują po cztery ekipy. Z każdej z nich awansują po dwie drużyny do 1/8 finału czempionatu.

Pierwsze mecze międzynarodowego turnieju rozegrane zostały w piątek 22 sierpnia, natomiast finał i mecz o brązowy medal zaplanowany jest na 7 września.

Mistrzostwa świata siatkarek. Wyniki i skróty meczów - 25.08:

2025-08-25: Dominikana – Meksyk 3:0 (25:15, 25:17, 25:20)

2025-08-25: Kanada – Hiszpania 3:2 (22:25, 28:26, 24:26, 25:15, 15:10)

2025-08-25: Niemcy – Wietnam 3:0 (25:18, 25:17, 25:21)

2025-08-25: Japonia – Ukraina 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11)

2025-08-25: Chiny – Kolumbia (poniedziałek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-08-25: Turcja – Bułgaria (poniedziałek, godzina 14.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-08-25: Polska – Kenia (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-08-25: Serbia – Kamerun (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport Fight)

AA, Polsat Sport