MŚ siatkarek 2025: Druga kolejka zakończona! Kto awansował? Kto już odpadł z turnieju?
W niedzielę i poniedziałek rozegrano mecze drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2025, które odbywają się w Tajlandii. Które drużyny mają już pewny awans do 1/8 finału? Kto nie ma już szans na grę w fazie pucharowej? O co będzie się toczyć walka w ostatniej kolejce?
W niedzielę awans do fazy pucharowej wywalczyły reprezentacje Włoch, Belgii, Brazylii, Tajlandii, USA oraz Holandii. Niemcy, Serbia, Japonia, Turcja, Kanada, Dominikana, Chiny oraz Polska to reprezentacje, które zapewniły sobie grę w 1/8 finału po poniedziałkowych spotkaniach. Czternaście ekip ma już awans do czołowej szesnastki, przed ostatnią kolejką pozostały więc dwa wolne miejsca.
Dotychczasowe mecze MŚ siatkarek 2025 nie przyniosły wielkich sensacji. W kilku spotkaniach niżej notowane drużyny sprawiały kłopoty, ale ostatecznie wszystko kończyło się po myśli faworytek.
Jak wyglądają tabele poszczególnych grup (mecze, punkty, sety)? W sześciu z ośmiu grup (A, B, E, F, G, H) sytuacja jest już jasna, a w ostatniej kolejce dwie czołowe drużyny powalczą o pierwsze miejsce w tabeli. Jedynie w grupach C i D awans zapewniły sobie tylko liderujące drużyny i rozegra się walka o drugie miejsce.
tabela grupy A:
1. Tajlandia 2–0, 6, 6–1 /awans
2. Holandia 2–0, 5, 6–2 /awans
3. Szwecja 0–2, 1, 2–6 /odpada z turnieju
4. Egipt 0–2, 0, 1–6 /odpada z turnieju.
tabela grupy B:
1. Włochy 2–0, 6, 6–0 /awans
2. Belgia 2–0, 6, 6–0 /awans
3. Słowacja 0–2, 0, 0–6 /odpada z turnieju
4. Kuba 0–2, 0, 0–6 /odpada z turnieju.
tabela grupy C:
1. Brazylia 2–0, 5, 6–2 /awans
2. Francja 1–1, 4, 5-4
3. Grecja 1–1, 3, 3–4
4. Portoryko 0–2, 0, 2–6 /odpada z turnieju.
tabela grupy D:
1. USA 2–0, 6, 6–2 /awans
2. Argentyna 1–1, 3, 4–4
3. Czechy 1–1, 2, 4–5
4. Słowenia 0–2, 1, 3–6.
tabela grupy E:
1. Turcja 2–0, 6, 6–0 /awans
2. Kanada 2–0, 5, 6–3 /awans
3. Hiszpania 0–2, 1, 2-6 /odpada z turnieju
4. Bułgaria 0–2, 0, 1-6 /odpada z turnieju.
tabela grupy F:
1. Dominikana 2–0, 6, 6–0 /awans
2. Chiny 2–0, 6, 6–2 /awans
3. Meksyk 0–2, 0, 1–6 /odpada z turnieju
4. Kolumbia 0–2, 0, 1–6 /odpada z turnieju.
tabela grupy G:
1. Niemcy 2–0, 6, 6–0 /awans
2. Polska 2–0, 6, 6–2 /awans
3. Kenia 0–2, 0, 1–6 /odpada z turnieju
4. Wietnam 0–2, 1–6 /odpada z turnieju.
tabela grupy H
1. Serbia 2–0, 6, 6-0 /awans
2. Japonia 2–0, 5, 6–2 /awans
3. Ukraina 0–2, 1, 2–6 /odpada z turnieju
4. Kamerun 0–2, 0, 0–6 /odpada z turnieju.