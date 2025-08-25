MŚ siatkarek 2025: Druga kolejka zakończona! Kto awansował? Kto już odpadł z turnieju?

W niedzielę awans do fazy pucharowej wywalczyły reprezentacje Włoch, Belgii, Brazylii, Tajlandii, USA oraz Holandii. Niemcy, Serbia, Japonia, Turcja, Kanada, Dominikana, Chiny oraz Polska to reprezentacje, które zapewniły sobie grę w 1/8 finału po poniedziałkowych spotkaniach. Czternaście ekip ma już awans do czołowej szesnastki, przed ostatnią kolejką pozostały więc dwa wolne miejsca.

Dotychczasowe mecze MŚ siatkarek 2025 nie przyniosły wielkich sensacji. W kilku spotkaniach niżej notowane drużyny sprawiały kłopoty, ale ostatecznie wszystko kończyło się po myśli faworytek.

Jak wyglądają tabele poszczególnych grup (mecze, punkty, sety)? W sześciu z ośmiu grup (A, B, E, F, G, H) sytuacja jest już jasna, a w ostatniej kolejce dwie czołowe drużyny powalczą o pierwsze miejsce w tabeli. Jedynie w grupach C i D awans zapewniły sobie tylko liderujące drużyny i rozegra się walka o drugie miejsce.

tabela grupy A:

1. Tajlandia 2–0, 6, 6–1 /awans

2. Holandia 2–0, 5, 6–2 /awans

3. Szwecja 0–2, 1, 2–6 /odpada z turnieju

4. Egipt 0–2, 0, 1–6 /odpada z turnieju.

tabela grupy B:

1. Włochy 2–0, 6, 6–0 /awans

2. Belgia 2–0, 6, 6–0 /awans

3. Słowacja 0–2, 0, 0–6 /odpada z turnieju

4. Kuba 0–2, 0, 0–6 /odpada z turnieju.

tabela grupy C:

1. Brazylia 2–0, 5, 6–2 /awans

2. Francja 1–1, 4, 5-4

3. Grecja 1–1, 3, 3–4

4. Portoryko 0–2, 0, 2–6 /odpada z turnieju.

tabela grupy D:

1. USA 2–0, 6, 6–2 /awans

2. Argentyna 1–1, 3, 4–4

3. Czechy 1–1, 2, 4–5

4. Słowenia 0–2, 1, 3–6.

tabela grupy E:

1. Turcja 2–0, 6, 6–0 /awans

2. Kanada 2–0, 5, 6–3 /awans

3. Hiszpania 0–2, 1, 2-6 /odpada z turnieju

4. Bułgaria 0–2, 0, 1-6 /odpada z turnieju.

tabela grupy F:

1. Dominikana 2–0, 6, 6–0 /awans

2. Chiny 2–0, 6, 6–2 /awans

3. Meksyk 0–2, 0, 1–6 /odpada z turnieju

4. Kolumbia 0–2, 0, 1–6 /odpada z turnieju.

tabela grupy G:

1. Niemcy 2–0, 6, 6–0 /awans

2. Polska 2–0, 6, 6–2 /awans

3. Kenia 0–2, 0, 1–6 /odpada z turnieju

4. Wietnam 0–2, 1–6 /odpada z turnieju.

tabela grupy H

1. Serbia 2–0, 6, 6-0 /awans

2. Japonia 2–0, 5, 6–2 /awans

3. Ukraina 0–2, 1, 2–6 /odpada z turnieju

4. Kamerun 0–2, 0, 0–6 /odpada z turnieju.