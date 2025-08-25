Mistrzostwa świata siatkarek 2025 z udziałem 32 drużyn są rozgrywane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Polska trafiła do grupy G, która swoje mecze rozgrywa w Phuket. Rywalizuje w niej z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.

W pierwszej kolejce spotkań podopieczne trenera Stefano Lavariniego pokonały debiutującą w finałach MŚ reprezentację Wietnamu 3:1, choć po pierwszym secie zapachniało sensacją.

Trzy punkty Biało-Czerwone "zgarnęły" również w starciu z Kenią (3:1). Dzięki temu przed ostatnim spotkaniem już są pewne awansu do kolejnej części turnieju.

W fazie play-off zagrają również Niemki. Zachodnie sąsiadki Polski zwyciężały kolejno nad Kenijkami i Wietnamkami. W obu spotkaniach nie straciły nawet seta.

Polki i Niemki zawalczą o pierwsze miejsce w grupie G.

Transmisja meczu Polska - Niemcy w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:20. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:00.

KP, Polsat Sport